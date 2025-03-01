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        Haberler Magazin Gönül Yazar: Kendimle değil, ülkemle meşgulüm - Magazin haberleri

        Gönül Yazar: Kendimle değil, ülkemle meşgulüm

        Gönül Yazar, uzun bir aradan sonra Nişantaşı'nda görüntülendi. Sağlık durumu ve hayatına dair açıklamalarda bulunan Yazar; "Şarkılara değil, memlekete bakıyorum" dedi. Hayatının filme uyarlanmasını ise kesin bir dille reddetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2025 - 22:59 Güncelleme: 01.03.2025 - 22:59
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        "Kendimle değil, ülkemle meşgulüm"
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        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; 88 yaşındaki usta sanatçı Gönül Yazar, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Muhabirlerin sağlık durumu ve hayatına dair sorularını yanıtlayan Yazar; "İyiyim, şu an bu işleri bıraktım. 13 yaşında başladım, artık güzelliğini çıkarıyorum bu mesleğin" dedi.

        "ESKİ GÜNLERİM YOK ARTIK"

        Uzun süredir göz önünde olmadığı hatırlatılan sanatçı; "Eski günler yok ki... Bizim dönemimizde olduğu gibi kulüpler de yok. O yüzden dışarı çok çıkmıyorum" ifadelerini kullandı. Boğaz manzaralı evinde vakit geçirdiğini belirten Gönül Yazar, "Kızım da ABD'deydi. temelli döndü" diyerek ailesiyle vakit geçirdiğini söyledi.

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        "ŞARKILARLA DEĞİL, ÜLKEMLE MEŞGULÜM"

        Gündemi takip edip etmediği sorulan sanatçı; "İyi sesler, iyi sanatçılar mutlaka vardır ama ben şarkılara değil, memlekete bakıyorum. Geleceğimiz ne olacak diye düşünüyorum. Köpekleri öldürmesinler, çocuklar açlıktan ölmesin. İnsanlar ölmesin. Ben kendimle değil, ülkemle meşgulüm" diyerek duyarlılığını dile getirdi.

        "NE KİTABIM ÇIKSIN NE FİLMİM"

        Hayatının filme uyarlanıp uyarlanmayacağı sorusuna net bir yanıt veren Gönül Yazar; "Ne kitabım ne de filmim olsun istiyorum" diyerek bu fikre kapalı olduğunu belirtti. Hayatı filme uyarlanan sanatçılar hakkında konuşurken; "Sadece Müslüm Gürses'in filmini beğenmiştim, Bergen'inkini ise izlemedim" dedi.

        "14 KİLO VERDİM"

        Sağlık durumu hakkında da bilgi veren Gönül Yazar; "Çok zayıfladım, nasıl kilo alacağım diye doktora geldim. 14 kilo verdim. Bacağımdaki pıhtı geçti" diyerek son sağlık durumunu paylaştı.

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