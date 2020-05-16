Rüzgar Mağden ise iddialara şu sözlerle yanıt vermişti:



Çok önceden internette bir fotoğraf gördüm ve o kişiden hoşlandım. Bu insanla sadece internet üzerinden konuştum. Videolu mesajlar göndermiş olabilirim ama hiç buluşmadım. İyi giden bir ilişkim olduğu için bana iftira atıyorlar.



Yazar, bu açıklamalardan sonra "Öğrendiklerimden sonra gözlerine bile bakamıyorum" diyerek, Rüzgar Mağden ile yollarını ayırdığını açıklamıştı.