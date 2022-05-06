Oyuncu ve şarkıcı Gönül Yazar'ın geçirdiği kaza sonucu sol gözünü kaybettiği iddiaları ortaya atılmıştı. Yazar, dedikoduların ardından sağlık durumuyla alakalı Instagram hesabından açıklama yaptı.
Evinde düştüğünü ifade eden Gönül Yazar, geçirdiği operasyonların ardından gözünün zamanla iyileştiğini dile getirdi.
"KURTULDUM' DEDİM AMA DÜŞÜNDÜĞÜM GİBİ DEĞİLMİŞ"
85 yaşındaki Yazar, gönderisine şu ifadelere yer verdi:
Sevgili arkadaşlarım, dostlarım ve sevenlerim... 21 Kasım gecesi saat 03:00’te küçük pati Gizmo ile lavaboya gidiyorduk. Yerdeki halı kaydı ve ben maalesef duvarın sivri kısmına çarptım. Ertesi gün gözüm mosmor uyandım. 15 gün sonra morluğu geçti. 'Kurtuldum' dedim. Fakat maalesef ki düşündüğüm gibi değilmiş. Çarptığım gözümün zamanla bulanık görmeye başladığını fark ettik.
"HİÇ ACIMADI"
Öbür kasım ayına kadar bu şekilde dolaştım. Geçtiğimiz mart ayında hastaneye gittik. Bir sürü ışıklı makineye girdim, çıktım. 'Akıllı 3 lensle tedavinizi yaparız' dediler. 'Bir düşünelim' dedik. Hastaneden aldığımız kağıtlarla eve döndük. 22 Mart'ta ameliyata karar verdik. Doktorum 3 lensin biri önde, biri ortada, biri arkada olacağını söyledi. 'Peki' dedik, ameliyata girdim. 1 saat sürdü. Hiç canım acımadı. Konuşa konuşa, sohbet ede ede yaptılar.
"YEŞİLÇAM FİLMİNDEKİ GİBİ 'GÖRÜYORUM' DİYE BAĞIRDIM"
Bant takıldıktan sonra eve dönüp, istirahat ettim. Ertesi gün gittim, bantı çıkardılar. Heyecanla gözümü açtım. Ben Yeşilçam filmindeki gibi, 'Görüyorum!' diye bağırdım, inanamadım. Pırıl pırıl görüyordum. Ötekine de doktorum, 'Gelmişken bunu da aradan çıkaralım, herkes yaptırıyor' dedi. 'Peki' dedim. Aynı 3 lensi ona da uyguladılar. Eve yolladılar. 15 gün gözlerime 3 ayrı damla uyguladık. Yeniden doğdum, sevgilerimle...
"ÖLÜMCÜL BİR EV KAZASI GEÇİRDİ"
Öte yandan Gönül Yazar, geçtiğimiz yıl temmuz ayında evinde geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu kaburgalarını kırmıştı. Ardından hastaneye kaldırılan Yazar'ın tedavisinin sürdüğü öğrenilmişti. Usta sanatçının son sağlık durumuyla ilgili bilgi ise sosyal medya hesabından paylaşılmıştı.
Gönül Yazar'ın Instagram'ından yapılan açıklamada, "Sevgili dostlarımız; Gönül Hanım, ölümcül bir ev kazası geçirdi ve kaburgaları kırıldığından dolayı hastanedeydik. İyileşmeye çalıştığı bu süreçte birisi, 'Herkese yazıyorsun, bana neden cevap vermiyorsun?' diyerek, sitemde bulundu. Ben yakınıyım ve şu anda yanındayım. Onun bu mesajlara cevap verecek hali olmadığı için yazılarınızı ben cevaplıyorum. Bayram mesajını bile şahıslara değil, herkesi kapsayacak şekilde yazdık. Gönül Hanım sitem sevmez, kendi de sitem yapmaz. Onun isteği üzerine bu yazıyı paylaşıyorum. Sevgilerimle..." ifadelerine yer verilmişti. Yazar'a sevenlerinden çok sayıda "Geçmiş olsun" mesajları yağmıştı.
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