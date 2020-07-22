Gönül Yazar'ın kızı evlendi

Sultan Reşat’ın torunu, Prenses Perizat’ın 2007 yılında hayatını kaybeden iş adamı Cömert Baykent’ten olan oğlu Cem Baykent ile ünlü sanatçı Gönül Yazar'ın Türk basınının duayenlerinden Erol Simavi’den olan kızı dün Amerika’da dünya evine girdi.

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