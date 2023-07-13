Gönül Dağı yeni sezon ne zaman başlayacak? Gönül Dağı 2. sezon tarihi...
TRT 1 kanalının ilgiyle takip edilen dizisi Gönül Dağı 103. bölümde sezon finali yapmıştı. Dördüncü sezonuna başlayacak olan dizinin yeni sezonu hayranları tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Gönül Dağı yeni sezon ne zaman, son bölümde neler yaşandı? İşte detaylar…
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Cumartesi günlerinin severek takip edilen dizisi Gönül Dağı 24 Haziran tarihinde sezon final yapmıştı. Başrollerinde Berk Atan, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar ve Cihat Süvarioğlu'nun yer aldığı dizinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. İşte, Gönül Dağı yeni sezon tarihi ve sezon finalinde yaşananlar…
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GÖNÜL DAĞI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Gönül Dağı dizisinin yeni sezonu Eylül ayında başlaması bekleniyor.
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GÖNÜL DAĞI SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?
Taner, Selma'nın içindeki aşkı keşfeder. Ramazan ile araları bozulur. Amcaoğulları nasıl barışacaklarını düşünürler. Dişçi Musa ve Azize, aile arasında bir nikah töreni yapmaya karar verirler. Nikah sırasında beklenmedik olaylar yaşanır.
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Sedef ve İsmet'in sınav sonuçları açıklanır ve beklenmedik bir sonuç ortaya çıkar. Zahide ve Sefer, bir karar vermek zorundadırlar ve bunun aileleri üzerinde etkileri olacaktır. Arslan Ailesi'ni bekleyen önemli bir karar vardır.
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Asuman ve Cemile'nin doğumu yaklaşmaktadır ve doğum sırasında beklenmedik olaylar yaşanır. Taner ve Selma, aradan geçen sürenin ardından duygularını ilk kez konuşmaya karar verirler. İkili, ne karar vereceklerini belirlemek için önemli bir adım atarlar.
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