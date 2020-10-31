TRT 1 yayın akışında Gönül Dağı'nı göremeyen takipçiler merak etmeye başladı. TRT 1'in yeni dizisi bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecekti ancak yayın akşında dizinin adı görülmedi. Dizinin takipçileri "Gönül Dağı neden yok?", "Gönül Dağı yeni bölüm neden yayınlanmıyor?" diye sormaya başladı.

GÖNÜL DAĞI NEDEN YOK?

Bu hafta 3. bölümüyle izleyiciyle buluşacak olan Gönül Dağı için TRT 1'in resmi Twitter hesabından açıklama yapıldı. TRT 1 tarafından yapılan açıklama şöyle:

"BİLGİLENDİRME

İzmir'de meydana gelen depremden dolayı bu akşam yeni bölümümüzle sizlerle olamayacağız. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyoruz.

GÖNÜL DAĞI"