TRT 1'in geçtiğimiz haftalarda yayın hayatına başlayan Gönül Dağı dizisi merakla takip ediliyor. Geçen hafta yeni bölümü yayınlanmayan Gönül Dağı dizisi ile ilgili dizi setinde 38 kişinin koronavirüsüne yakalandığı iddia edildi. Gönül Dağı bu akşam var mı, yayınlanacak mı? İşte TRT 1 yayın akışı...

GÖNÜLDAĞI BU AKŞAM YAYINLANACAK MI? TRT1 YAYIN AKIŞI

Gönül Dağı dizisi yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'da TRT1 ekranlarında yayınlanacak.

GÖNÜL DAĞI SETİNDE 38 KİŞİ KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Eskişehir Sivrihisar’da çekimleri gerçekleştirilen dizinin setinde yapılan testler sonrasında başrol oyuncusu Gülsüm Ali İlhan’ın koronavirüse yakalandığı belirlendi. Ayrıca dizide Ali Düşenkalkar’ın da koronavirüs olması ile bir hayli ortam gerildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın verdiği kulis bilgisine göre set ekibinden tam olarak 38 kişinin koronavirüse yakalandığı da ortaya çıktı. Dizinin çekimleri durduruldu.

Geçtiğimiz hafta dizinin 3. bölümü İzmir’de büyük yıkıma, ölümlere ve yaralanmalara neden olan deprem felaketi nedeniyle yayınlanmamıştı. TRT1’den yapılan duyuruda bu hafta Gönül Dağı dizisinin yayınlanacağı bildirildi.

Elde ne kadar stok var bilinmiyor. Ancak set ekibinin 14 günlük karantina sürecinde çekimler yapılabilecek mi, bu soru da soruluyor. Yani koronavirüs vakalarının bu kadar yoğun yaşanması sonrasında Gönül Dağı dizisinin yayınları bu durumdan nasıl etkilenecek izleyiciler merakla gelişmeleri bekliyor.