Gönül Dağı 2. sezon için artık nefesler tutuldu. Merakla beklenen dizinin yeni sezonuna dair son durumu bir araya getirdik...

GÖNÜL DAĞI SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

Zahide ve Sefer’in düğün vakti gelmiştir. Bütün kasaba düğüne hazırlanırken en büyük iş amcaoğullarına düşer. Düğün öncesi ve sonrasında oluşan tüm aksilikleri çözmeye çalışan amcaoğullarının işi hiç kolay olmayacaktır. Öte yandan herkes Fikret’in bir sorun çıkarmasından endişelenmektedir. Düğün gecesi geldiğinde Fikret düğünü zora sokacak bir hamlede bulunacak mıdır?

Asuman’ın sınav sonucu açıklanmıştır. Oldukça yüksek puan alan Asuman büyük şehirlere gitmeyi mi yoksa kasabada kalmayı mı tercih edecektir?



Dilek’in Gedelli’deki işleri zora girmiştir ve İstanbul’a çağrılmaktadır. Bu atama haberiyle birlikte Taner ve Dilek ne yapacaktır?



GÖNÜL DAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Gönül Dağı, sezon finalinin üzerinden yaklaşık 3 ay geçmesinin ardından yeni sezonu araştırılan diziler arasında yer aldı. Dizinin oyuncuları sete çıktı. Gönül Dağı'nın yeni sezonuna Eylül ayının ikinci haftası başlaması öngörülüyor.