Gönderilmiş Mektuplar oyuncuları kimler? Gönderilmiş Mektuplar filmi konusu nedir? İzleyiciler tarafından merak konusu oldu. İşte başrolünü efsanevi isimlerin aldığı
Gönderilmiş Mektuplar filmiyle ilgili detaylar haberimizde...
GÖNDERİLMİŞ MEKTUPLAR OYUNCULARI KİMLER?
Kadir İnanır, Türkan Şoray, Levent Yüksel, Melike Demirağ
GÖNDERİLMİŞ MEKTUPLAR KONUSU NEDİR?
Cem, bir gece yarısı 20 yıl önce terk ettiği Amasra’ya geri döner. Ölen kardeşi Cemal’in kimliğinde, bu gizemli kasabanın; Amasra’nın sokaklarında yürürken her yanda pusuda bekleyen acılar vardır. Babasının son nefesine yetişememiştir, döndüğü ev bir cenaze evidir. Kardeşinin ölümünden onu sorumlu tutan annesi suskundur. Büyük bir aşkla sevdiği Gülfem, onun yıllar önce öldüğüne inanmış, acılarını içine gömmüş ve başka biri ile evlenmiştir. Gülfem’in kızı Ceren, rastlantı sonucu Cem ile tanışır ve onu yerel bir radyoda yaptığı programa davet eder. Yıllardır denizlerde dolaşan Cem ile uzak ülkeler üzerine konuşurlar. Ceren, Cem’in yıllar boyu yazdığı gönderilmemiş mektupları programında okumaya başlar. Yıllarca saklanan sırlar, böylece ortaya çıkar.
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