Gonca Vuslateri, şarkıcılık konusunda vuslatına eriyor. Vuslateri, Sezen Aksu'nun stüdyosunda yaptığı müzik çalışmaları sonrasında sahneye çıkıyor

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Oyunculuk derslerine henüz 8 yaşında başlayan Gonca Vuslateri, kamera karşısına ilk kez 1997'de henüz 11 yaşındayken 'Ruhsar' ile geçti.

23 yıllık kariyeri boyunca 4 sinema filmi, 13 TV dizisi ve 3 tiyatro oyununda rol alan Gonca Vuslateri Sezen Aksu'nun kendisine hediye ettiği şarkının da yer aldığı repertuvarıyla 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sahneye çıkacak.

Görünen o ki Gonca Vuslateri, şarkıcılık konusunda bir hayli iddialı. Vuslateri, bu iddiasını Sezen Aksu'nun stüdyosunda müzik çalışmalarını sürdürerek gözler önüne seriyor. Aksu'nun bir şarkısını hediye etmesi de Gonca Vuslateri'nin müzik konusundaki yeteneğini gözler önüne seriyor. Repertuvarında İngilizce şarkılara da yer verecek olan Gonca Vuslateri, İstanbul'un yanı sıra Ankara, İzmir, Antalya'da da sahneye çıkacak.

GONCA VUSLATERİ FİLMOGRAFİ



BORNOVA BORNOVA (2009)

İzleyici Sayısı: 15.914

Hasılat: 125.867 ₺

KAYBEDENLER KULÜBÜ (201)

İzleyici Sayısı: 485.580

Hasılat: 4.558.350 ₺

BİZANS OYUNLARI - GEYM OF BİZANS (2016)

İzleyici Sayısı: 620.380

Hasılat: 6.900.208 ₺

DÜĞÜM SALONU (2018)

İzleyici Sayısı: 177.170

Hasılat: 2.144.046 ₺

HEDEFİM SENSİN (2018)

İzleyici Sayısı: 1.896.782

Hasılat: 25.116.487 ₺

TOPLAM İZLEYİCİ SAYISI: 3.195.826 KİŞİ

TOPLAM HASILAT: 38.844.958 ₺

GONCA VUSLATERİ TV DİZİLERİ

* Ruhsar (1997)

* Eyvah Kızım Büyüdü (2000)

* Aliye (2004)

* Büyük Buluşma (2004)

* Kız Babası (2006)

* Canım Ailem (2009)

* Küçük Sırlar (2010)

* Yerden Yüksek (2011)

* İbreti Ailem (2012)

* Yalan Dünya (2012)

* Gönül İşleri (2015)

* Anne (2016)

* Tehlikeli Karım (2018)

GONCU VUSLATERİ TİYATRO OYUNLARI

Punk Rock (2010)

Kabin (2013)

Martı (2017)













