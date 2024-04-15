Gonca Vuslateri: Vay be, ne aşk...

Vuslateri, aşklarının birinci yıl dönümünde duygularını şöyle dile getirdi: Birinci yıl. Vay be, ne aşk, ne kavga, ne kıyamamak, ne sarılmak, ne büyük bağ... 'İyi ki karşılaştık' demeyi, 'sonsuza kadar' demeye tercih ederek ne kadar doğru karar verdiğimizi bize ispat eden minik bir can... Güzel günlerin olsun, hep böyle kal. Hep Can'a yakın.