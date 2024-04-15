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        Haberler Magazin Gonca Vuslateri: Vay be, ne aşk... - Magazin haberleri

        Gonca Vuslateri: Vay be, ne aşk...

        Geçtiğimiz ay Levent isimli sevgilisiyle evlenen Gonca Vuslateri, aşklarının birinci yılında duygularını dile getirdi

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        Habertürk
        Giriş: 15.04.2024 - 14:25 Güncelleme: 15.04.2024 - 14:25
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        • 1

          Anne olmak için gün sayan Gonca Vuslateri, doğuma günler kala nikâh masasına oturmuştu.

        • 2

          Gonca Vuslateri, 20 Mart'ta Levent isimli sevgilisiyle Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde hayatını birleştirmişti. Vuslateri; "Biz zaten evliydik. Çocuğumuz için bunu resmileştirdik" demişti.

        • 3

          Vuslateri, aşklarının birinci yıl dönümünde duygularını şöyle dile getirdi: Birinci yıl. Vay be, ne aşk, ne kavga, ne kıyamamak, ne sarılmak, ne büyük bağ... 'İyi ki karşılaştık' demeyi, 'sonsuza kadar' demeye tercih ederek ne kadar doğru karar verdiğimizi bize ispat eden minik bir can... Güzel günlerin olsun, hep böyle kal. Hep Can'a yakın.

        • 4

          KIZININ ADI ASYA OLACAK

          Kız bebek bekleyen Gonca Vuslateri bebeğine Asya ismini verecek.

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