Gonca Vuslateri: İlk tekmeyi hissettiğim an

Havalar ısınınca nikâh masasına oturacağını da ifade eden Gonca Vuslateri daha sonra sözlerini şöyle sürdürmüştü: Evlilik, tabii çocuk haberini aldığımda düşündüğüm bir şey. Bir kez evlendim. Gelinlik, takı, tabak çanak, pasta - börek sevmiyorum zira acayip rahatsız edici bir ses. Tüm düğünlerin ses sistemi korkunçtur. Düğün kanaatim budur.

Aile hukuku her şeyin üstündedir. Olmalıdır. Çocuğun özlük hakları için. Fakat hava soğuk, ısınınca bir düğün yaparım. Dünyada savaş var. Doğru mu? Siz de her gün benim gibi koca koca çarşafların, çöp torbalarının içinde hayatını kaybetmiş bebek görseniz insanlığınız hangisine el verir. Ben vicdanımı sokakta bulmadım. Zihniyetime ve yüreğime yaptığım yatırım, kalitesinden şüphesizliğim böyle lakayıt bir sevinç harbine izin vermiyor. Süreç herkesin hayrına olsun. Hepinizi kucaklıyorum, insan kıymetlidir.