Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Gonca Vuslateri: İlk tekmeyi hissettiğim an - Magazin haberleri

        Gonca Vuslateri: İlk tekmeyi hissettiğim an

        İlk kez anne olmaya hazırlanan Gonca Vuslateri, bebeğinin tekme attığı ilk anda yaşadığı duygusal anı takipçileriyle paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2024 - 12:24 Güncelleme: 21.01.2024 - 12:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Gonca Vuslateri, yaklaşık iki ay önce "Hamileyim" diyerek bebek beklediği müjdesini vermişti.

        • 2

          Zaman zaman sosyal medya hesabından duygularını dile getiren Gonca Vuslateri, yeni bir paylaşımda bulundu. Kız bebek dünyaya getirecek olan Vuslateri, bebeğinin ilk tekme attığı anda duygusal anlar yaşadı.

        • 3

          "İLK TEKMEYİ HİSSETTİĞİM AN"

          Ağlamaktan gözleri şişen Gonca Vuslateri, o anı "İlk tekmeyi hissettiğim an... Kızıma dair" notuyla yayımladı.

        • 4

          "GELENE 'GİT' DEMİYORUM"

          Daha önce; "Anne olmak istemedim" açıklamasında bulunan Gonca Vuslateri, bu konuya da değinerek, "'Anne olmak çok istemedim' açıklamamı önüme getirmeyin. Hâlâ aynı fikirdeyim. Sadece gelene 'Git' demiyorum. Bu da seçimim. Hazır demiyorken de; bu beni otomatik çocuk annesi yapar. Kendini kaybetmiş annelik ayinlerinde görünür müyüm bilmiyorum ama gayet havalı akıyor hayatım. Mükemmel bir sevgilim var. Gözüne ilk baktığımda 'Bu adam' dediğim. Hâlâ da o adam. Sanırım hep o. Fakat ünlülük işinde değil. Var olmak istememek demokratik hakkı. Öyle de olacak. Biz onu göreceğiz fakat hakkında konuşmayacağız. Nasıl ama? Cillop. Çünkü herkes baba olamaz. O bir baba aday ne isterse o" ifadelerini kullanmıştı.

        • 5

          Havalar ısınınca nikâh masasına oturacağını da ifade eden Gonca Vuslateri daha sonra sözlerini şöyle sürdürmüştü: Evlilik, tabii çocuk haberini aldığımda düşündüğüm bir şey. Bir kez evlendim. Gelinlik, takı, tabak çanak, pasta - börek sevmiyorum zira acayip rahatsız edici bir ses. Tüm düğünlerin ses sistemi korkunçtur. Düğün kanaatim budur.

          Aile hukuku her şeyin üstündedir. Olmalıdır. Çocuğun özlük hakları için. Fakat hava soğuk, ısınınca bir düğün yaparım. Dünyada savaş var. Doğru mu? Siz de her gün benim gibi koca koca çarşafların, çöp torbalarının içinde hayatını kaybetmiş bebek görseniz insanlığınız hangisine el verir. Ben vicdanımı sokakta bulmadım. Zihniyetime ve yüreğime yaptığım yatırım, kalitesinden şüphesizliğim böyle lakayıt bir sevinç harbine izin vermiyor. Süreç herkesin hayrına olsun. Hepinizi kucaklıyorum, insan kıymetlidir.

        • 6

          "KADINLIK YALNIZCA 'ANNELİK' DEĞİLDİR" DEMİŞTİ

          Öte yandan Gonca Vuslateri, 2022'de sosyal medya hesabından yayımladığı bir mesajda çocukluğunu ve anne olmakla ilgili düşüncelerini dile getirmişti. Zorluklar içerisinde darmadağın bir ailede büyüdüğünü ifade eden Vuslateri, "Anne olmayı hiç istemedim!" demişti.

          Gonca Vuslateri, konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: Anne olmak istemedim hiç. İnatmış gibi bütün çocuklar beni çok sever. Kafamdan inmezler. 'Anne' dizisinde pedagoglar şaşakalmıştı... Bebekler bile koynumda uyurdu. Ama kadınlık yalnızca 'annelik' değildir. Hayalim hep koruyucu aile olmak... Ben de epey zorlukla, darmadağın bir ailede büyüdüm. Okuyan, kültürlü ama paylaşamayan, giden, sürgün kimlikler içinde... Ve arkalarına yaslanacak büyükleri olmayan öksüz bir çiftti anne ve babam.

        • 7

          "SABAHA KADAR KUSMUŞTUM"

          "İncirlik'te lojmanda ABD'li çocuklarla büyüdüm" diyen Gonca Vuslateri, sözlerine şöyle devam etmişti: Klasik, makul tip değildim. Dut ağaçlarının tepesinde küçük barakalarda oturur, ipek böceği beslerdim. Uzun yolculuklarda bagaj kısmına konan civcivleri alıp beslerdim. Babam kesmişti birini, ayak bileğime iki nokta kan sıçramıştı. Hiç unutmam, unutamam... Sabaha kadar kusmuştum. İstemediğim yemeği yemediğim gibi istediğim şeyi okumak için küçük yaşta evden gittim.

          Çocukluğunu anlatmasının ardından konuyla ilgili düşüncelerini açıklayan Gonca Vuslateri, "Yaprak Dökümü'nü aratmayacak türden hayat hikâyeme bakıp, ileride evladım olacak bıcırığa anlatacak dolu dolu anılarım; kırık kalbini dinlendirmesi için çokça pamuk yastıklarım olacak umuttan... Bu yatırımı yapmak için son döngüdeyim. Olanı kabul etmek, sevmek veya sempati duymak değil. O ajiteleri sapanla vurduk da... Varlığını, var olmuşluğunu hayatımda kabul etmek. O şeyin yüzüne bakıp 'Evet gördük, yaşadık. sıradaki!' demek... Gülmek, gülmek, gülmek. 'Değdi' diyebilmek, dibine kadar üzülmek. Yerin dibine girmek, yeni bir şey olarak açmak... Hep denemek, hayat böyle. Bu yorucu tempoda kimseye yaşamı zül etmeye gerek yok. Bu yüzden, annemin aradığı kişi annemi incitemez işte... Şimdi benim annelik provam" cümleleriyle sözlerini noktalamıştı.

          Fotoğraflar: Instagram

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        17 yaşında düğün olayında sıcak gelişme!
        17 yaşında düğün olayında sıcak gelişme!
        Afganistan'da uçak düştü
        Afganistan'da uçak düştü
        Ali Turap'a Braga kancası!
        Ali Turap'a Braga kancası!
        4 çocuğunu öldüren canavar babaya 'av' oyunu!
        4 çocuğunu öldüren canavar babaya 'av' oyunu!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Şişli'de AVM'de şoke eden olay: Araç yürüyen merdivenlere daldı
        Şişli'de AVM'de şoke eden olay: Araç yürüyen merdivenlere daldı
        Süper Lig'de dev randevu
        Süper Lig'de dev randevu
        "Şöhretim azaldı, mutluluğum arttı"
        "Şöhretim azaldı, mutluluğum arttı"
        "Gerçeklerle yüzleşti"
        "Gerçeklerle yüzleşti"
        Çocuklar neden bayılır?
        Çocuklar neden bayılır?
        "Birbirlerini öpmelerini isterim"
        "Birbirlerini öpmelerini isterim"
        Meteoroloji'den peş peşe uyarılar!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarılar!
        Binlerce Netanyahu karşıtından protesto
        Binlerce Netanyahu karşıtından protesto
        Avrupa'da yüz binler sokağa döküldü!
        Avrupa'da yüz binler sokağa döküldü!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Otomobil park halindeki TIR'a çarptı: 2 ölü
        Otomobil park halindeki TIR'a çarptı: 2 ölü
        Bakan Fidan'dan kritik görüşme
        Bakan Fidan'dan kritik görüşme
        Pendik faciası!
        Pendik faciası!
        İki aile arasında 'muhtar adaylığı' kavgası: 9 yaralı
        İki aile arasında 'muhtar adaylığı' kavgası: 9 yaralı
        Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda
        Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda
        Habertürk Anasayfa