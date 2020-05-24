Gonca Vuslateri: Hemen gitme, olur mu kızım? - Magazin haberleri

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Karantinayı köpeği Cissy ile geçiren oyuncu Gonca Vuslateri, sosyal medya hesabından köpeği ile ilgili duygu ve düşüncelerini dile getirerek anılarını paylaştı.

Vuslateri, Cissy'i kaybetmeye hazır olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Ee Cissy Hanım, artık banyolarımız sayılı, iyice bunadın. Tek tek patilerini okşadım bu akşam. Çantamın önüne atıp köpek parkında geziyorsun zaten. Yere inince tam bir mızmız... En kötü zamanlarımızda idare ettik birbirimizi. Ne müzikler dinledim, senaryo çalıştım bağıra bağıra.

"HEMEN GİTME OLUR MU KIZIM?"

Yazılmamış repliklerinle daima eşlik ettin "hav" E.T'ye benzete benzete bitiremediler seni. Ben de en sevdiğim sahnesini yine oynamak istedim seninle. Kal, gitme. Hemen gitme, olur mu kızım? Önümüzdeki bir kaç yıl bana "Gitme" dedirtme.

"SEN İYİSİN, İNSANLAR KÖTÜ"

Kalbin büyüdü, gözün körleşti, yavaş yürüyorsun, tuvaletini yapınca utancından ölmek istiyorsun. Hala ama hala... Sen iyisin, insanlar kötü. Biz sizden daha uzun yaşıyoruz. Şu saçmalığın içinde benimle biraz daha kal bebeğim.

Canım Cissy... Hep Duma paylaşıyorum, acınılası şeyler yazılmasın hakkında diye ama sahneler özleyecek seni be Cissy. Düşmemişken henüz dişlerin, içinden geçtiğin oyuncaklar bile... Güzelce yaşlanalım kızım. Nice bıcı bıcılara...