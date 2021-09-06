"Teknik ekibi kapıdan çevirdim"

Sosyal medya hesabını aktif kullanan oyuncu Gonca Vuslateri, geçtiğimiz günlerde yaşadığı bir olayı takipçileriyle paylaştı. Vuslateri, televizyon kurulumu için eve gelen teknik ekibin "Hayvanınızı odaya kapatın" demesi üzerine kapıdan geri çevirdiğini ifade etti.
TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ
Ancak 35 yaşındaki oyuncunun bu paylaşımı takipçilerini ikiye böldü. Bazı sosyal medya kullanıcıları Vuslateri'yi şu sözlerle eleştirdi:
* İnsanların korkuları olabilir, hastalıkları olabilir. Yani bunların zerre önemi yok mu? Vicdan ve düşünceden yana yayasın fena halde.
* Gayet normal bunu talep etmesi, adamın fobisi olabilir, alerjisi olabilir, türlü türlü problemleri olabilir. Adamlar gayet olur bir şey talep etmiş.
* Adamların fobisi olabilir, çok doğal değil mi? Üç kuruşa çalışan adamı bunun için şikayet etmek, ekmeğiyle oynamak hoş olmamış!
Gonca Vuslateri'nin bazı takipçileri de teknik ekibin söyleme tarzını eleştirerek ünlü oyuncuya şu sözlerle destek verdi:
'Hayvanınızı odaya kapatın' dediği canlı o evin bir bireyi, onun evi orası. Bu sebeple iş yapmaya geldiğin bir eve girerken 'Hayvanınızı odaya kapatın' demezsin, rica edersin. İnsan gibi anlatırsın derdini, 'Ben korkuyorum' ya da 'Alerjim var' dersin. O zaman anlayış görürsün.
ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ
Daha sonra bir paylaşımda daha bulunan Vuslateri, kendisini eleştirenlere yanıt verdi. Ünlü oyuncu, paylaşımında, "Beni çok seven olmasın. Yalnızca iyi biriyim diye de çırpınmam. Bunlar büyük sorumluluklar kardeşim. Hayvanlarım ev arkadaşlarımdır. Alerjisi olan 'Alerjim var' diyecek. 'Odaya kapatın' demeyecek. Bitti gitti... Memleketi karşıma alırım ki. Üslup önemli." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!