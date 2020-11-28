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Oyuncu Gonca Vuslateri, Instagram hesabından şarkıcı Bendeniz'in taklidini yaptığı bir videoyu paylaştı.

47 yaşındaki sanatçının şarkılarını seslendiren oyuncu, gönderisine, "Bendeniz’e ne çok benziyorsunuz' diyen takipçilere bir kıyak" notunu düştü.

Oyuncu Gonca Vuslateri'nin paylaşımı kısa sürede sevenlerinden yoğun ilgi gördü.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde şarkıcı Hakan Altun'un oyuncu Gonca Vuslateri ile aşk yaşadığı öne sürülmüştü. 'Söylemezsem Olmaz'a açıklamalarda bulunan Vuslateri, hakkında çıkan aşk iddialarını doğruladı.

Hakan Altun ile birlikteliklerini itiraf eden oyuncu, "Urla'da film çekimindeyim. Çok mutluyum, mutluyuz" açıklamasını yapmıştı.