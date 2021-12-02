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Gonca Vuslateri: Beni azarlayacak! - Magazin haberleri

Gonca Vuslateri: Beni azarlayacak!

Önceki akşam objektiflere yansıyan Gonca Vuslateri, kıyafeti hakkında konuştu. Ünlü oyuncu, "Hakan Akkaya bana kıyafet dikmiş, ben kilo almışım. Şimdi içeride görecek beni. Kendime alışveriş yaptım, baktım ki kapatamıyorum elbiseyi... Yemekten de vazgeçecek gibi durmuyorum. Beni azarlayacak, o yüzden gideyim ben" şeklinde espri yaptı

02.12.2021 - 10:36 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Ünlü modacı Hakan Akkaya'nın 2022 koleksiyonu önceki akşam dev bir defileyle tanıtıldı. Geceye yalnız katılan Gonca Vuslateri, muhabirlerle sohbet etti.

  • "HEYECANLIYIM"

    Vuslateri'ye, Akkaya'ya verdiği iddialı pozlar hatırlatıldı. Ünlü oyuncu, konuyla ilgili, "Hastaneden çıktıktan sonra yaptık çekimleri. Çok güzel bir çekim oldu. Bu defile için de çok heyecanlıyım şu anda. Birkaç parçayı görmüştüm." diye konuştu.

  • "BENİ AZARLAYACAK!"

    "Hakan Akkaya ile bir projemiz var." ifadelerini kullanan Vuslateri, podyuma çıkabileceğini dile getirdi.

    Kıyafetiyle alakalı da konuşan Gonca Vuslateri, "Hakan bana kıyafet dikmiş, ben kilo almışım. Şimdi içeride görecek beni. Kendime alışveriş yaptım, baktım ki kapatamıyorum elbiseyi... Yemekten de vazgeçecek gibi durmuyorum. Birkaç kilo daha alıyım. Beni azarlayacak, o yüzden gideyim ben." dedi.

  • "ÇOK ÜZGÜNÜM"

    Öte yandan birkaç gün önce Cihangir'de objektiflere yansıyan ünlü oyuncu, gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Vuslateri, "Kedim hastalandı, onu veterinere getirdim. Çok üzgünüm." açıklamasını yapmıştı.

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