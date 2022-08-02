"EVLİLİĞİN EN SEVMEDİĞİM YANI BOŞANMAK"

Öte yandan Vuslateri, geçtiğimiz aylarda samimi açıklamalarda bulunmuştu. İlk evliliğini 2015-2018 yılları arasında ses mühendisi Edip Burak Ertoğan ile gerçekleştiren ünlü isim, "İkinci evlilik olur mu?" sorusuna, "Evlilik güzel bir şey. Neden olmasın..." yanıtını vermişti.

Evliliğin en sevmediği tarafının "boşanmak" olduğunu söyleyen Gonca Vuslateri, "Güzel bir evliliğim vardı. Dünyevi farklılıklardan dolayı evliliğimiz bitti. Yeniden evlendiğini duydum. Önümüzdeki ay ben de evleneceğim." diyerek, espri yapmıştı.