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Gonca Vuslateri: 'Aramı iyi tutayım da ekmeğimden olmayayım' estetiği - Magazin haberleri

Gonca Vuslateri: 'Aramı iyi tutayım da ekmeğimden olmayayım' estetiği

Oyuncu Gonca Vuslateri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kadın bir meslektaşına göndermede bulundu. Yüzüne estetikli bir filtre uygulayan ünlü isim, "Ben aramı iyi tutayım da aman ekmeğimden olmayayım' estetiği yaptırdım. Bir iki dizide suni gözyaşıyla süzüm-ağlama sahnesi, tam kariyer yapacakken zengin kocayla Akdeniz sahillerinde tanışıp evlilik, aynı düğünde 5 gelinlik..." ifadelerini kullandı

02.08.2022 - 11:28 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, son paylaşımıyla dikkat çekti.

  • "NE GELİRSE BAŞIMIZA SEVDADAN OLSUN"

    Yüzüne estetikli bir filtre uyguladığı bir fotoğrafını yayınlayan 35 yaşındaki oyuncu, isim vermeden kadın bir meslektaşını hedef aldı.

    Vuslateri, gönderisine "Ben aramı iyi tutayım da aman ekmeğimden olmayayım' estetiği yaptırdım. Bir-iki dizide suni gözyaşıyla süzüm-ağlama sahnesi, yurt dışı satışlarından %1, tam kariyer yapacakken zengin kocayla Akdeniz sahillerinde tanışıp evlilik, aynı düğünde 5 gelinlik... Yok kızım Gonca rahatlık batar sana! Ben aramı kendimle bozmayayım da ne gelirse başımıza sevdadan olsun." notunu düştü.

  • "EVLİLİĞİN EN SEVMEDİĞİM YANI BOŞANMAK"

    Öte yandan Vuslateri, geçtiğimiz aylarda samimi açıklamalarda bulunmuştu. İlk evliliğini 2015-2018 yılları arasında ses mühendisi Edip Burak Ertoğan ile gerçekleştiren ünlü isim, "İkinci evlilik olur mu?" sorusuna, "Evlilik güzel bir şey. Neden olmasın..." yanıtını vermişti.

    Evliliğin en sevmediği tarafının "boşanmak" olduğunu söyleyen Gonca Vuslateri, "Güzel bir evliliğim vardı. Dünyevi farklılıklardan dolayı evliliğimiz bitti. Yeniden evlendiğini duydum. Önümüzdeki ay ben de evleneceğim." diyerek, espri yapmıştı.

  • "MUTLULUĞUN PEŞİNDE BİR KADINIM"

    Özel hayatına dair itiraflarda bulunan Vuslateri, "Mutluluğun peşinde bir kadınım. Çok eski sevgilimin nişanına gittim. Eski defterleri tutmak gibi bir huyum yok." şeklinde konuşmuştu.

  • MERAL OKAY HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

    Hayatını değiştiren ismin Meral Okay olduğunu dile getiren Gonca Vuslateri, "Arkadaşımın telefonundan telefonunu gizlice aldığım Meral Okay'ın karşısına çıktığımda bana 'Dik dur' dediği günü unutamıyorum. Oturdu, benimle saatlerce sohbet etti. 'Biraz sabret, çok iyi bir oyuncu olacaksın' dedi. Onu dinledim. Para kazanmak için çok çalıştım." demişti.

    Ünlü oyuncu, "Parasızlığın dibine vurduğun zamanlar oldu mu?" sorusuna, "Oldu. Üstelik ünlüydüm." cevabını vermişti.

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