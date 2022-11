"Kızıma aynı şeylerin yapılmasına izin vermeyeceğim!"

"ANNE BENİ KURTAR!' DEDİ"

Yaşananların ardından basın mensupları Gonca Derin'e, "Çocuklarınız sürekli şiddet mi görüyor?" sorusunu yöneltti.

Konuyla alakalı açıklamada bulunan Derin, "Çok oldu aslında. Ben konuşmuyorum ama şu an çok kötü bir durumdayız. Şu an iki çocuğum da yok. Neredeler bilmiyorum. Uğur, şu an aslında bir hükümlü... Cezaevinden izinli çıktı. Çocuğumu alma hakkı olmadığı halde, kızımı ben yeğenimle buraya getirip, teslim ettim. Kızım beni aradı. Korkudan altına tuvaletini yapmış. 'Anne, beni kurtar!' dedi. Sosyal medyada oğlumla olan konuşmalarımı da paylaştım. Kızımı ve oğlumu gören olursa lütfen polisi arasın. Bana yapılan şiddet çocuklarıma yapılmayacak" şeklinde konuştu.

"KIZIMA AYNI ŞEYİN YAPILMASINA İZİN VERMEYECEĞİM!"