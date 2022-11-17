"Kızıma aynı şeylerin yapılmasına izin vermeyeceğim!"

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Eski eşi Gonca Derin'e şiddet uygulayan Uğur Akkuş'un geçtiğimiz aylarda eşi Ebru Şallı'yı da araç içerisinde darp ettiği haberleri basına yansımıştı. Şallı, yaşanan olayın ardından açıklama yaparak, iddiaların asılsız olduğunu belirtmişti. Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Bu kez Akkuş'un kızı Aden Su'ya ve oğluna da şiddet uygulayarak, annesinden uzaklaştırdığı iddia edildi. Bu olayların ardından polis olay yerine gelerek rezidanstaki dairelerde Uğur Akkuş ile çocuklarını aradı ancak bulamadı.

"BENİ DE YERDE SÜRÜKLEDİ" Gonca Derin'in Akkuş'un şiddetine maruz kalan yeğeni Ceylin Hanım, olayı şu sözlerle açıkladı: Aden, babasıyla görüşmek istemiyordu. Annesi, 'O senin baban, babanla görüşmen gerekir. Hatta Ceylin'de yanında olsun' dedi. Biz de Aden ile babasıyla görüşmeye geldik. Babasının doğum günü vardı. Sonra babası geldi. Babası hiç bir şey demeden, Aden Su'yu kollarından sıkarak, zorla arabaya götürdü. Aden Su, 'Baba bırak beni, gelmek istemiyorum' dedi. Beni de yere itti. Ben de yerde sürüklendim ve hemen polisi aradım.

"ANNE BENİ KURTAR!' DEDİ" Yaşananların ardından basın mensupları Gonca Derin'e, "Çocuklarınız sürekli şiddet mi görüyor?" sorusunu yöneltti. Konuyla alakalı açıklamada bulunan Derin, "Çok oldu aslında. Ben konuşmuyorum ama şu an çok kötü bir durumdayız. Şu an iki çocuğum da yok. Neredeler bilmiyorum. Uğur, şu an aslında bir hükümlü... Cezaevinden izinli çıktı. Çocuğumu alma hakkı olmadığı halde, kızımı ben yeğenimle buraya getirip, teslim ettim. Kızım beni aradı. Korkudan altına tuvaletini yapmış. 'Anne, beni kurtar!' dedi. Sosyal medyada oğlumla olan konuşmalarımı da paylaştım. Kızımı ve oğlumu gören olursa lütfen polisi arasın. Bana yapılan şiddet çocuklarıma yapılmayacak" şeklinde konuştu. "KIZIMA AYNI ŞEYİN YAPILMASINA İZİN VERMEYECEĞİM!"

Çocuklarının velayetinin hep kendisinde olduğunu söyleyen Derin, "Hükümlü bir insana velayet verilmez. Çocuklarımı ben iyi niyetle ne zaman isterse görüştürdüm ama bu adam ruh hastası... Bir yere kapatılmalı. Yoksa ya Ebru'yu, ya çocuklarımı ya da beni öldürecek... Ben sabaha kadar çocuklarımı bulacağım. Kızımı ve oğlumu bana ver Uğur! Zamanında benim de her yerim kırıldı ama kızıma aynı şeylerin yapılmasına izin vermeyeceğim" şeklinde konuştu. YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI Yaşanan olayların ardından Mecidiyeköy'deki olay yerinden ayrılan Gonca Derin, ardından soluğu hemen karakolda aldı. Derin, karakola giderek eski eşi Uğur Akkuş'tan şikayetçi oldu ve çocuklarını geri almak istediğini dile getirdi. Bunun üzerine Uğur Akkuş adına yakalama kararı çıkartıldı. Akkuş'un eski eşi Gonca Derin'in yeğeni Ceylin'in ise çıkan arbedede kolunun çatladığı öğrenildi.

UĞUR AKKUŞ'TAN AÇIKLAMA Uğur Akkuş, basına yansıyan haberlerin ardından konuyla alakalı Instagram hesabından açıklamada bulundu. Akkuş, "Hakkımda yine asılsız birtakım iftiralar atılmış; kendi çocuklarımı kaçırdım diye... Bakmakla, korumak, kollamak, ilgi ve sevgi göstermekle sorumlu olduğum kendi çocuklarımı ara tatilde mahkeme kararı ile usulüyle pedagog eşliğinde aldırıp, tatile çıkardım. Bu tür karalama ve asılsız iftiralara artık inanmayın lütfen! UĞUR AKKUŞ’A HAPİS ŞOKU Manken Ebru Şallı'nın eşi ünlü i...

UĞUR AKKUŞ HAKKINDA KARAR GÜNÜ Manken Ebru Şallı'nın eşi ünlü i...