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        Haberler Magazin Gomis'ten Aleyna Tilki'ye selam

        Gomis'ten Aleyna Tilki'ye selam

        Bafetimbi Gomis'in gol sevinci sırasında Kawasaki Stadyumu'nda çalan Aleyna Tilki'nin 'Sen Olsan Bari' adlı şarkısı, maç atmosferine ayrı bir renk kattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.05.2024 - 22:14 Güncelleme: 11.05.2024 - 22:14
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        Senegal asıllı Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis, kariyerine Japonya J1 Ligi ekiplerinden Kawasaki Frontale'de devam ediyor.

        Bafetimbi Gomis, bugün Kawasaki Frontale ile Consadole Sapporo ile oynadığı maçta 3 gol attı. Gomis'in her gol atıktan sonra Kawasaki Stadyumu'nda Aleyna Tilki'nin 'Sen Olsan Bari' adlı şarkısı çaldı.

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        #Bafetimbi Gomis
        #Aleyna Tilki

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