Gölyanı Yaylası ziyaretçilerine huzur veriyor

Doğanın bozulmaması konusunda ziyaretçilerden destek isteyen Gürel, "Diğer yaylalarda çöp görüyoruz, burada geldik hiçbir şey yok, bu bizi çok mutlu etti. Gördüğümüz doğal nadir yaylalardan biri. Bu doğallık ve güzelliğin bozulmamasını, çevrenin kirletilmemesini istiyoruz" dedi.

Yayla sakinlerinden Hüseyin Çınar ise yaylanın gölü ve çevresinin güzelliği ile ün salmış bir yer olduğunu söyledi.