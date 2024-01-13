Gölün yüzeyi dondu! En düşük sıcaklık o kentte ölçüldü: -18.3

Gölün yüzeyi dondu! En düşük sıcaklık o kentte ölçüldü: -18.3

REKLAM advertisement1

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1700 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu'ndan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, dün gece Bolu, Türkiyenin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti.

SICAKLIK EKSİ 18.3'E DÜŞTÜ Hava sıcaklığı Kartalkaya Kayak Merkezi'nde, eksi 18.3 olarak kaydedildi. Yağışın ardından tabiat parkında kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı.

GÖLÜN YÜZEYİ BUZ TUTTU REKLAM AA'da yer alan habere göre hava sıcaklığının gece eksi derecelere düşmesiyle de tabiat parkındaki gölün yüzeyi buz tuttu.

İKİNCİ ERZURUM ÜÇÜNCÜ ERZİNCAN OLDU Türkiye'nin en soğuk ikinci yeri eksi 17.5 ile Erzurum Palandöken ile üçüncü yeri eksi 16 dereceyle Erzincan Sakalsultan Geçidi oldu.