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        Haberler Gündem Çevre Gölköy'de su 35 metre çekildi | Son dakika haberleri

        Bolu'nun içme suyunun karşılandığı Gölköy de kuruyor: 35 metre çekildi

        Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Baraj Gölü'nde su, bazı bölümlerde 35 metre çekildi. Su seviyesinin yüzde 30'un altına düştüğü gölde suyun çekildiği yerlerde toprakta çatlaklar oluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 15:04 Güncelleme: 01.10.2024 - 15:04
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        Gölköy'de su 35 metre çekildi
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        Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Baraj Gölü'nde su, bazı bölümlerde 35 metre çekildi.

        Havaların bir süre sıcak seyretmesi ve yağışların beklenen az olması nedeniyle baraj gölündeki su seviyesi yüzde 30'un altına düştü.

        Yaşanan su kaybı sonrası göl, kıyıdan 35 metre geri çekildi. Suyun çekildiği yerlerde toprakta çatlaklar oluştu. Amatör balıkçılar, suyun azaldığı gölün kenarında balık tuttu.

        Kentte iki gündür aralıklarla sağanak etkili olurken, Mudurnu ve Abant derelerinden göle su verilmeye başlandı.

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