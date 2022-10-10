Gölköy Barajı'ndaki balık ölümlerine soruşturma

Balık ölümlerinin sürdüğü Gölköy Barajı'nda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce başlatılan incelemeler devam ediyor.

Bolu Gölköy Barajı'nda 4 Ekim'de görülmeye başlanan balık ölümleriyle ilgili çok yönlü adli soruşturma başlatıldı.

Ekiplerce 4 Ekim'de sudan ve ölen balıklardan alınan numunelerin sonuçları beklenirken, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca konuyla ilgili çok yönlü adli soruşturma başlatıldı.