'Gölge Veri' Arter'de

07 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Arter, sanatın tüm disiplinlerinden yenilikçi örneklere ve nitelikli yorumlara yer veren Etkinlik Programı kapsamında, Mayıs 2020’ye kadar sürecek bir performans sanatı seçkisi de sunuyor. Selen Ansen’in küratörlüğünü üstlendiği Performans Programı, Kutlama, Katılma ve Tınlama başlıklarını taşıyan, birbiriyle ilişkili ve ardışık üç bölümden oluşuyor.
Performans Programı’nın Katılma başlıklı ikinci bölümü, Çıplak Ayaklar Kumpanyası tarafından, Arter’in prodüksiyon desteğiyle yaratılan Gölge Veri adlı yeni dans çalışmasıyla devam ediyor. Gölge Veri, dans ve hafıza arasındaki ilişkiyi irdeleyen, dansı hafızanın performansı olarak deneyimlemeye davet eden bir çalışma.
Çıplak Ayaklar Kumpanyası’nın, kişisel anılardan yola çıkarak ve dansın kolektif belleğini harekete geçirerek oluşturduğu koreografi, her bir hareketin geçiciliğine dikkat çekerken dansın geçmişten geleceğe aktarımını ve kaydını sahneliyor. Bu bütünlüğüyle saklanamaz, korunamaz ve geçici sanat disiplini üzerine düşünürken, Çıplak Ayaklar Kumpanyası birbirinden bağımsız binlerce anının ve anların gelecekte tek bir anlatının parçaları olma ihtimali üzerinden bir tahayyül kuruyor. Koreografisini Melih Kıraç’ın hazırladığı Gölge Veri’de Aslı Öztürk, Büşra Firidin, Mihran Tomasyan ve Melih Kıraç yaratıcı dansçı olarak yer alıyorlar.
Yapımı Arter’in desteğiyle gerçekleşen Gölge Veri, 11 Ocak Cumartesi akşamı saat 18:00’de Arter’in performans salonu Karbon’da prömiyer yapacak ve 12 Ocak Pazar günü de aynı saatte izlenebilecek. Performansın biletleri Arter’den temin edilebilir.
Performans Programı’nın Katılma başlıklı ikinci bölümü 2020’de Ocak ve Şubat aylarında Mette Edvardsen, Ant Hampton ve Tim Etchells’ın performanslarıyla devam edecek.
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