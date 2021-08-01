Golfte altın Schauffele'nin

Kasumigaseki Country Club'da yapılan mücadelede Schauffele olimpiyat şampiyonu olurken, Slovak Rory Sabbatini gümüş ve Tayvanlı C T Pan bronz madalya elde etti.

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