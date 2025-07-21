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        Haberler Gündem Çevre Göle'de yangına karşı temizlik seferberliği | Son dakika haberleri

        Göle'de orman yangınlarına karşı temizlik seferberliği

        Ardahan'ın Göle ilçesinde orman yangınlarına karşı önlem amacıyla başlatılan temizlik kampanyası büyük ilgi gördü. Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak'ın öncülüğünde düzenlenen kampanyaya, belediye ekiplerinin yanı sıra çok sayıda gönüllü vatandaş katıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 12:17 Güncelleme: 21.07.2025 - 12:17
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          Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı üç farklı ormanlık alanda, eş zamanlı olarak orman yangınlarına karşı önlem amacıyla temizlik çalışması başlatıldı.

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          Temizlik çalışmalarında özellikle yangın riski taşıyan kuru otlar, cam kırıkları, plastik atıklar ve diğer yanıcı maddeler titizlikle toplandı.

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          Sabah erken saatlerde başlayan çalışmalar gün boyu devam etti.

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          Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, kampanya sırasında yaptığı açıklamada, orman yangınlarının büyük felaketlere yol açabileceğine dikkat çekerek, "Doğal zenginliğimiz olan ormanlarımızı korumak hepimizin sorumluluğudur. Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte yangın riski de ciddi şekilde yükseliyor. Biz de bu riskleri en aza indirmek için hem fiziksel temizlik yapıyor hem de toplumsal farkındalık oluşturuyoruz. Benzer temizlik kampanyaları önümüzdeki haftalarda farklı bölgelerde sürdürülecek. Ayrıca vatandaşlardan ormanlık alanlara çöp atmamalarını, mangal ve ateş yakmamaları konusunda dikkatli olmalarını istiyoruz" dedi.

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          Kampanyaya katılan vatandaşlar doğaya sahip çıkmanın sadece kurumların değil, herkesin görevi olduğunu belirterek, bu tür etkinliklerin artmasını istedi.

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          Etkinliğe katılan öğrenciler de çevre bilinci kazanmanın önemine dikkat çekti.

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          Yetkililer, temizlik kampanyalarının sadece orman yangınlarını önlemekle kalmayıp, aynı zamanda çevre bilincini artırma ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakma açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı.

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