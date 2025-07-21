Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, kampanya sırasında yaptığı açıklamada, orman yangınlarının büyük felaketlere yol açabileceğine dikkat çekerek, "Doğal zenginliğimiz olan ormanlarımızı korumak hepimizin sorumluluğudur. Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte yangın riski de ciddi şekilde yükseliyor. Biz de bu riskleri en aza indirmek için hem fiziksel temizlik yapıyor hem de toplumsal farkındalık oluşturuyoruz. Benzer temizlik kampanyaları önümüzdeki haftalarda farklı bölgelerde sürdürülecek. Ayrıca vatandaşlardan ormanlık alanlara çöp atmamalarını, mangal ve ateş yakmamaları konusunda dikkatli olmalarını istiyoruz" dedi.