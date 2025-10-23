Habertürk
        Gölde kaybolan İrlandalı turist aranıyor | Son dakika haberleri

        Baraj gölünde yüzerken kaybolan İrlandalı turist aranıyor

        Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Oymapınar Baraj Gölü'nde, gezi teknesiyle katıldığı turda yüzmek için suya girip kaybolan İrlandalı Antony Dmien Smith için arama çalışması başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 11:11 Güncelleme: 23.10.2025 - 11:11
        Antalya'da tatil yapan İrlandalı Antony Dmien Smith, kız arkadaşıyla tekne turuna katılmak amacıyla Manavgat ilçesindeki Oymapınar Barajı'na geldi. Dün öğle saatlerinde gezi teknesiyle baraj gölünün karşı kıyısındaki koya geçen İrlandalı turist, yüzmek için suya girdi.

        Smith sudan çıkmayınca, kız arkadaşı ve diğer turistler tekne kaptanına haber verdi. Tekne kaptanı, suda kaybolduğu anlaşılan turistin bulunması için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi.

        Olay yerine sağlık, jandarma, AFAD, Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (SAK), Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri ile Side Su Altı Arama Kurtarma'nın (Side SAK) gönüllüleri sevk edildi.

        Su altı arama ekipleri İrlandalı turistin kız arkadaşının gösterdiği yerdeki dalıştan sonuç alamadı. Dün havanın kararmasıyla çalışmalara ara verildi.

        Bugün, sabah saatlerinde arama çalışmaları yeniden başladı. Side SAK ekibinden Şahin Kaptan, 35 metre derinlikte arama çalışması yaptıklarını belirtti. Kaptan, su tabanında görüşün az olması ve yerin bitki kökleriyle kaplanması nedeniyle aramaların güçlükle sürdürüldüğünü anlattı.

        #antalya haberleri
        #turist
        #Son dakika haberler
