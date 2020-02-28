Fotoğraf çektirmek için Sakarya'dan gelen Rümeysa Aksu, yaptığı açıklamada, kuzeninin düğün fotoğrafları için burayı tercih ettiklerini belirterek "Daha önce Abant'a gitmiştim ama buraya gelmemiştim. Burası çok güzel bir yer." diye konuştu.