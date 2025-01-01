Gölcük Tabiat Parkı'nda yeni yılın ilk günü
Bolu'nun doğal güzellikleri arasında yer alan Gölcük Tabiat Parkı, yeni yılın ilk gününde ziyaretçi akınına uğradı
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Resmi tatil olan yeni yılın ilk gününde aileleriyle vakit geçirmek isteyenler Gölcük'ü tercih etti.
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Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan tabiat parkına Bolu'nun yanı sıra İstanbul, Ankara ve çevre illerden gelen tatilciler, göl kenarında yürüyüş yaptı.
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Göl kenarındaki iskelelerde hatıra fotoğrafı çeken tatilciler, kar manzarasının tadını çıkarttı.
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Bazı tatilciler ise piknik alanlarında mangal yaptı.
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