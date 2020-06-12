Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz aylarda ara verilen futbol liglerinin yeniden başlamasıyla, maçların taraftarsız oynanmasına karar verildi. Kayseri’de Melikgazi Belediyesi, Kayserisporlu taraftarların bu hafta deplasmanda oynanacak Fenerbahçe karşılaşmalarını izleyebilmeleri için, Kadir Has Stadyumu’nun açık otoparkına dev ekran kurarak karşılaşmayı canlı yayınladı. Taraftarlar araçları ile otoparkı doldururken, maç öncesinde ise taraftarların sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarı anonsları yapıldı.

Kurallara uyulduğu takdirde maçları dev ekrandan yayınlamaya devam edeceklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, konuya dair açıklamalar da yaptı.

GOL SONRASI SOSYAL MESAFE UNUTULDU!

Kayserispor 59. dakikada Bernard Mensah'ın frikik golüyle 1-0 öne geçerken golün ardından Kayseri'de büyük sevinç yaşandı. Maçı birlikte izleyen taraftarlar golün ardından sevinirken sosyal mesafe kurallarını unuttu.