Gol Kralı, yönetmenliğini Kartal Tibet'in üstlendiği 1980 çıkışlı komedi türündeki Türk filmi. Aziz Nesin'in aynı adlı romanından beyaz perdeye aktarılmıştır. Filmin başrollerinde Kemal Sunal ve Suna Yıldızoğlu oynamaktadır. Filmde sevgilisine kendisini beğendirmek için futbolcu olmaya uğraşan Sait'in yaşadığı komik olaylar anlatılıyor.
GOL KRALI FİLMİ KONUSU
Sait Sarıoğlu aradığı aşkı bir gün sokakta gezerken bulur. Futbol meraklısı Sevim Ferferik’e ilk görüşte aşık olur. Sevim ve ailesi'de zengin ve eğlenceli bir koca adayı buldukları için çok mutludur. Nişanlanan aşıkların arasına futbol topu girer. Sevim’in futbol aşkı Sait’in de futbolla ilgilenmesine neden olur. Nişanlısının kendisine bağlanması için futbola merak salan Sait onun gözüne girmek için başarılı bir futbolcu olmaya karar verir. Ancak Sevim’in onunla dalga geçmesi hırsını daha da artırır. Gözlerindeki ileri derecedeki bozukluğa rağmen futbolcu olmayı kafasına koyar ve bu uğurda gol kralı seçilir.
GOL KRALI FİLMİ OYUNCULARI
|Oyuncu
|Rol
|Notlar
|Kemal Sunal
|Sait Sarıoğlu
|Suna Yıldızoğlu
|Sevim Ferferik
|Suzan Avcı
|Meçhure
|Gülnur Akay
|Hemşire Hacer
|Reha Yurdakul
|Hasip Ferferik
|Hüseyin Kutman
|Hündar Dubara
|Mürüvvet Sim
|Mademoiselle Angel
|Gölge Başar
|İspanyol Aysel
|Mete Sezer
|Antrenör Tomson
|Yavuz Şimşek
|Duvar Ahmet
|Ajlan Aktuğ
|Üçkağıtçı Ercan
|Muadelet Tibet
|Sait'in Teyzesi Berrin
|Zeki Sezer
|Selami
|Yadigar Ejder
|Sinema Locasındaki Adam
|Sıdıka Duruer
|Dolmuştaki Kadın
|Sevinç Sunan
|Hemşire
|Kürşat Alnıaçık
|Futbolcu
|Murat Özlük
|Futbolcu
|Kemal Ülker
|Futbolcu
|Metin Alparslan
|Futbolcu
|İbrahim Sesigüzel
|Futbolcu Kaleci
|Veli Kurtulmuş
|Futbolcu
|Emre Emin Aravi
|Futbolcu
|Sabahat İzgü
|Sinemadaki kadın
|Handan Adalı
|Cem Molvan
|Muzaffer Turan
|Futbolcu
|Saadettin Erbil
|Reha Yurdakul Seslendirme
|Ayşin Atav
|Suna Yıldızoğlu Seslendirmesi
|Erhan Yazıcıoğlu
|Ajlan Aktug Seslendirme
|Levent Dönmez
|Yavuz Şimşek Seslendirmesi
|Nevin Akkaya
|Suzan Avcı Seslendirmesi
|Dinçer Çekmez
|Mete Sezer Seslendirmesi
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