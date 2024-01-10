Gökyüzündeyken uçağın camı patlarsa ne olur?

Alaska Airlines'ın Ontario, California'ya gitmekte olan 1282 sefer sayılı uçağı havalandıktan kısa süre sonra basınç kaybı yaşadı ve 171 yolcu ve 6 mürettebatla Portland'a acil iniş yaptı. Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu da yaptığı açıklamada, Alaska Havayolları'na ait Boeing 737 MAX 9 uçağının Portland, Oregon'dan kalktıktan kısa bir süre sonra acil iniş yapmaya zorlayan bir basınç kaybı olayının incelendiğini ifade etti.

Sosyal medya paylaşımlarında ise uçakta bir pencerenin patladığı ve oksijen maskelerinin takıldığını görülüyor.