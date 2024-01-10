Gökyüzündeyken uçağın camı patlarsa ne olur?
ABD'de Alaska Havayolları'na ait bir uçak, havadayken basıncın düşmesi sonucu penceresinin patlamasının ardından Portland Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptı. Bu kapsamda arama motorlarında araştırılan: "Gökyüzündeyken uçağın camı patlarsa ne olur?" sorusunun yanıtlarını sizler için derledik.
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Alaska Airlines'ın Ontario, California'ya gitmekte olan 1282 sefer sayılı uçağı havalandıktan kısa süre sonra basınç kaybı yaşadı ve 171 yolcu ve 6 mürettebatla Portland'a acil iniş yaptı. Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu da yaptığı açıklamada, Alaska Havayolları'na ait Boeing 737 MAX 9 uçağının Portland, Oregon'dan kalktıktan kısa bir süre sonra acil iniş yapmaya zorlayan bir basınç kaybı olayının incelendiğini ifade etti.
Sosyal medya paylaşımlarında ise uçakta bir pencerenin patladığı ve oksijen maskelerinin takıldığını görülüyor.
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UÇUŞ SIRASINDA UÇAĞIN CAMI PATLARSA NE OLUR?
Uçak gökyüzündeyken cam patlarsa öncelikle çok yüksek bir ses duyulur. Kabin içerisindeki hava basıncı, uçaktaki insanların normal nefes almalarını sağlamak için uçağın dışına göre daha yüksektir. Bu sebeple eğer uçuş sırasında cam kırılırsa, içerideki hava, telefon ya da herhangi küçük nesneleri yüksek hızlarla dışarıya çeker.
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GÖKYÜZÜNDEYKEN UÇAKTA DELİK AÇILIRSA NE OLUR?
Ticari uçak kabinleri basınçlı havaya sahiptir, böylece yolcular ve mürettebat 30.000 feet'in üzerinde bir uçuş irtifasında uçarken bile kolayca nefes alabilir ve normal oksijen seviyelerini koruyabilir.
Embry-Riddle Havacılık Üniversitesi Havacılık Fakültesi'nde yardımcı doçent olan Scott Wagner, birçok uçaktaki havanın, insanların deniz seviyesinden 8.000 feet yüksekte yaşadığı basınçla hemen hemen aynı basınçta tutulduğunu ve bunun normal fizyolojik işlevleri koruduğunu söyledi.
Bir delik açılırsa kabin içindeki hava, uçağın dışındaki düşük basınçlı havayla eşitlenmeye çalışır. Daha sıcak, basınçlı hava kabinden kaçarak yolcuların düşen sıcaklıklarla ve daha az oksijenle uğraşmasını sağlar.
Uçaklarda üç tür basınçsızlaştırma veya basınç düşürme meydana gelebilir: kademeli, hızlı veya patlayıcı. FAA'ya göre Alaska Havayolları uçuşunda hızlı bir basınç kaybı yaşandı , bu da kabinin basıncının düşmesinin yarım saniyeden fazla (ve çoğu zaman çok daha uzun) sürdüğü anlamına geliyor.
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1988 yılında Havai’de bir Aloha uçağının tavanında oluşan yırtılma o kadar büyüktü ki, koridorda boş bardakları toplayan bir kadın kabin memuru dışarı uçup hayatını kaybetmiş ve 65 kişi de yaralanmıştı. Benzeri bir olay 10 Haziran 1990 günü Birmingham’dan kalkan BAC 1-11 uçağında yaşanmıştı. Uçuştan önce sol ön camı değiştirilmiş olan uçak 17 bin ft irtifada uçarken uygunsuz ve kısa vidalarla tutturulmuş olan cam basınç farkı nedeniyle kopmuş; Kaptan pilotun gövdesi camdan dışarı doğru çekilmiş ve kabin amirinin kaptana sarılarak tutması sayesinde dışarı uçması önlenmişti.
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BAŞINIZA GELİRSE UNUTMAMANIZ GEREKENLER
Her acil durumda olduğu gibi uçağın camının patlaması durumunda da ilk olarak sakin kalmaya ve panik yapmamaya çalışın. Emniyet kemerini uçuş boyunca çıkarmamak en güvenli olanıdır. Cam patlamasının ardından mutlaka başınızın üzerinden maskeler çıkacaktır ve hemen bir tanesini kendinize takın. Mürettebat acil inişe başlayacak ve yolcular için riskleri en aza indirmek için iniş hızlı olacak. Uçak irtifaya geldiğinde maskeyi çıkarabilirsiniz.
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ALASKA HAVAYOLLARI UÇAĞINDA NE OLDU?
Uçağın Cuma günü Portland, Oregon'dan kalkmasından sadece birkaç dakika sonra, bir kapı tapası (kapı olarak kullanılmak yerine panelle kapatılmış bir çıkış) uçağın gövdesinin yaklaşık yarısına kadar patladı . Bu, bir sıra koltuğun hemen yanında açık bir delik bıraktı. Eksik kapı fişinin hemen yanında kimse oturmuyordu.
Oksijen maskeleri yukarıdan düştü ve pilotlar uçağın irtifasını hızla düşürerek Portland'a acil iniş yaptı.
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