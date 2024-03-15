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        Haberler Yaşam Göksu Tabiat Parkı'nda istilacı yabancı bitki türü keşfedildi

        Göksu Tabiat Parkı'nda istilacı yabancı bitki türü keşfedildi

        Düzce Üniversitesi'nden (DÜ) akademisyenler, Bolu'daki Göksu Tabiat Parkı'nda yaptıkları çalışmalar sırasında dünyada istilacı olarak kabul edilen yabancı bitki türüne rastladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 15:34 Güncelleme: 15.03.2024 - 15:34
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        Bolu'da keşfedildi! Rekabet yeteneğiyle biliniyor
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        Düzce Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Orman Fakültesi'nden Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmi Aksoy ve Dr. Öğretim Üyesi Neval Güneş Özkan ile Ormancılık Meslek Yüksekokulu'ndan Dr. Öğretim Üyesi Nihan Koçer, Yedigöller Milli Parkı, Kargalı Gölcük ve Göksu Tabiat Parklarındaki Sucul Ekosistem ve Habitat Alanlarındaki Bitki Türlerinin İzlenmesi ve Tehditlerin Belirlenmesi projesi kapsamında flora çalışması yürüttü.

        DÜNYADA İSTİLACI TÜR OLARAK KABUL EDİLİYOR

        Çalışmalar esnasında dünyada istilacı tür olarak kabul edilen ve ülke florası için yeni kayıt olan yabancı bitki türü keşfedildi.

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        Bitkiden teşhis için toplanan örnekler, Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Herbaryumu (DUOF) ve uluslararası herbaryumdaki örnekleriyle karşılaştırıldı.

        Söz konusu türün Kuzey Amerika'ya özgü olan, birçok Avrupa ülkesi ile Kırım, Çin, Japonya ve Filipinler'de görülen, Türkiye florasında ise kaydı olmayan Elodea nuttallii (Planch.) H.St.John (Hydrocharitaceae, Nuttal Suotu) olduğu belirlendi.

        YÜKSEK REKABET YETENEĞİ

        Araştırmalar sonucunda türün, birçok ülke florası için istilacı olduğu, özelikle de yüksek rekabet yeteneğiyle girdiği ekosistemlerde kısa sürede doğal bitki örtüsünün yerini alma potansiyelinin bulunduğu görüldü.

        Bahri kuşunun göç yolu üzerinde bulunan Göksu Tabiat Parkı'nın doğal bitki örtüsünün korunması ve alanda doğal bitki örtüsünün yerini alma potansiyeli bulunan yabancı bitki türünün yoğunluğunun izlenmesi ve risk yönetimi eylem planının hazırlanması gerektiği kanaatine varıldı.

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        #Göksu Tabiat Parkı
        #Bolu
        #istilacı yabancı bitki türü
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