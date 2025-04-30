Göksel'e 'Testere' benzetmesi

Ünlü şarkıcı Göksel, otomobil yolculuğu sırasında çektiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda dikkat çeken detay, şarkıcının yüzündeki estetik değişiklikler oldu.

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"Oysa bahar gelmişti ve paylaşılacak çok şey vardı. Hayatın bahar şarkıları gibi huzurla aktığı bir hafta diliyorum" notuyla yayınladığı görüntü, takipçileri tarafından farklı yorumlarla karşılandı.

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Bazı kullanıcılar Göksel’in yüzündeki değişimi "Testere filmindeki karaktere benzemiş" diyerek yorumlarken, bazıları da estetik müdahalelerin doğal görünmediğini savundu.

Fotoğraflar: Instagram