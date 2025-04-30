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        Haberler Magazin Göksel'e 'Testere' benzetmesi - Magazin haberleri

        Göksel'e 'Testere' benzetmesi

        Otomobil yolculuğu sırasında bulunduğu paylaşımda yüzündeki estetik değişikliklerle dikkat çeken ünlü şarkıcı Göksel, takipçileri tarafından 'Testere' karakterine benzetildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2025 - 19:53 Güncelleme: 30.04.2025 - 19:53
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        Göksel'e 'Testere' benzetmesi
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        Ünlü şarkıcı Göksel, otomobil yolculuğu sırasında çektiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda dikkat çeken detay, şarkıcının yüzündeki estetik değişiklikler oldu.

        "Oysa bahar gelmişti ve paylaşılacak çok şey vardı. Hayatın bahar şarkıları gibi huzurla aktığı bir hafta diliyorum" notuyla yayınladığı görüntü, takipçileri tarafından farklı yorumlarla karşılandı.

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        Bazı kullanıcılar Göksel’in yüzündeki değişimi "Testere filmindeki karaktere benzemiş" diyerek yorumlarken, bazıları da estetik müdahalelerin doğal görünmediğini savundu.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #GÖKSEL
        #testere

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