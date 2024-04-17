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        Haberler Müzik Göksel'den 'B'Aşka Şarkılar

        Göksel'den 'B'Aşka Şarkılar

        Göksel,'in Türk Sanat Müziği ağırlıklı eserlerden oluşan yepyeni akustik projesi 'B'Aşka Şarkılar', her pazar Göksel'in YouTube kanalında müzikseverlerle buluşuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2024 - 10:08 Güncelleme: 17.04.2024 - 10:08
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          Türkçe pop müziğinin güçlü kadın besteci ve yorumcularından Göksel, kendi yazdığı şarkılarının yanı sıra yaptığı özel projelerle de adından söz ettirmeye devam ediyor.

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          Sanatçının söylemekten keyif aldığı, hepsinde ayrı ayrı hatırası olan Türk sanat müziği ağırlıklı eserlerden oluşan yepyeni akustik projesi 'B'Aşka Şarkılar', her pazar Göksel'in YouTube kanalında müzikseverler ile buluşmaya başladı. İlk olarak 'Affetmem Seni' performansı ile karşımıza çıkan Göksel, bu hafta "Sen Kimseyi Sevemezsin" ile devam ediyor.

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          "HER PAZAR YENİ BİR HEYECAN"

          "Müzik hayatımın en heyecan verici işlerinden biri oldu. Kayıtların canlı ve tamamının akustik olması bu projeyi daha önce yaptığım nostalji albümlerimden ayırıyor. Türk sanat müziğinin bu ölümsüz eserlerini seslendirmekten aldığım keyfi kelimelere dökmek kolay değil. Önümüzdeki pazar akşamının şarkısı bir başka şaheser. Her hafta bu heyecanı yaşamak çok güzel" diyen Göksel, yorumu ve stili ile yine çok konuşulacak bir işe imza atarken, seslerini ve edalarını özlediğimiz dönemin ihtişamlı divalarına da selam çakıyor.

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