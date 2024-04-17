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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den uyarı! Önce lodos sonra sağanak

        Meteoroloji'den uyarı! Önce lodos sonra sağanak

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde gün boyunca yağış beklenmezken, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyinde kuvvetli lodos etkili olacak. Rüzgarın hızının zaman zaman 70 km'yi bulması bekleniyor. Akşam saatlerinde ise Kıyı Ege ve Trakya'da sağanak yağmur beklenirken, 6 il için sarı kodlu uyarı yapıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2024 - 07:21 Güncelleme: 17.04.2024 - 07:21
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        Önce lodos sonra sağanak
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Ege'nin kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi devam etmektedir.

        İstanbul

        Parçalı bulutlu 26°

        Ankara

        Parçalı bulutlu 28°

        İzmir

        Parçalı bulutlu 27°

        Antalya

        Parçalı bulutlu 24°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 24°

        Bursa

        Bulutlu 27°

        Adana

        Kısmen Güneşli 33°

        Diyarbakır

        Güneşli 27°

        Gaziantep

        Güneşli 27°

        Ağrı

        Güneşli 23°

        Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 1-3 derece artması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

        Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara’nın batısı ve Ege kıyılarında güneybatı; Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güneyinde güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

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        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın Marmara’nın batısı ve Ege kıyılarında güneybatı; Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güneyinde güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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