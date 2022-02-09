Hayranlarına müjdeyi verdi

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Yunan Müziği ile tanınan Göknur, sahne performanslarına hızla devam ettiğini söyledi. Yeni şarkısı için klip çekimine hazırlanan Göknur, yakında hayranlarıyla bir araya geleceğinin müjdesini de verdi.