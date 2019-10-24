Gökkuşağı nedir?

Eskiden gökkuşağının mitolojik olarak yer aldığı ve efsaneler yaratıldığı bir olay olarak anlatılırmış. Gökkuşağı tamamen meteorolojik bir doğa olayıdır. Gökkuşağının nasıl meydana geldiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır ve o inanışlar artık geride kalmıştır. Milattan önce gökkuşağı hakkında yağmurla bir ilgisi olduğu çözüme kavuşturulmuş bir gerçek olarak rivayet edilmektedir.

Yağmur yağdıktan sonra yağmur damlalarına yansıyan güneşin kırılması sonucunda renkli bir hal almasıyla ortaya çıkmasıdır. Yansıma ve dağılma olması nedeniyle belirgin bir şekilde görülür. Damlaların büyük olması halinde daha belirgin küçük olan kısımlarda ise daha silik olarak ortaya çıkmaktadır. Yağmur damlalarının buradaki görevi bir prizmayı andırır. Güneşten aldığı ışığı absorbe ederek yansıtır ve dağıtır.

Gün ışığı sarı bir renk olarak algılansa da içerisinde birçok rengi bir arada barındırmaktadır. Yağmur damlalarına yansıyan ışık bir renk tayfı oluşturur ve kırılmayla renkler ayrı şekilde oluşur. Belli bir açıdan yansıma yapması ve belli bir yerden görünmesi şeklinde sıralı olarak algılanır.

Gökkuşağında yedi ana renk hakimdir. Sarı, kırmızı, yeşil, mavi, lacivert, turuncu ve mor olarak belirir. Kırmızı en dışta mor ise içte yer alır. Herkes aynı şekilde gökkuşağını göremez. Bunun nedeni yağmur damlaları sürekli yer değiştirir ve kaybolur. Bazen bir yay şeklinde, bazen yarım bir çember olarak görüntü sağlar. Yağmur damlaları yarım daire şeklinde gözümüzde odaklaşmaya neden olur ve o yüzden o şekilde görürüz. Gökkuşağının konumu güneşin konumuna göre değişiklik göstermektedir. Güneşin yükselmesi ile gökkuşağı alçalışa geçer. Özellikle sabahları ve akşam saatlerindeki yağmurdan sonra gökkuşağını görmek daha olanaklıdır. Güneş ışınları doksan derecelik bir açı yaparak düşmektedir. Işığın içerde kalması ya da tam yansımaması görülmesi olasılığı yoktur. Işık yağmur damlaları içerisine de girebilir dışarı da çıkabilir.

Gökkuşağı çeşitleri

Birinci gökkuşağı; en çok görülendir. Kırmızı rengin dışta yer alması ile mor renk içeride yer alır. Buna ilkel gökkuşağı da denir. Renk sırası içten dışa doğru; mor, mavi, lacivert, yeşil, sarı, turuncu ve kırmızıdır.

İkinci gökkuşağı; kırmızının iç kısımda morun dış kısımda olduğu halidir. Işık olarak daha zayıf şekilde yansıma olur. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, turkuaz, mavi ve mor olarak sıralanır.

Küçük Gökkuşakları; yalnızca kırmızı ve yeşilden oluşan gökkuşaklarıdır. Birinci gökkuşaklarında iç kısımda, ikincisinde ise dışında kırmızı yer alır.