Gökhan Özoğuz, Tuğçe Kazaz'ın sözlerine Twitter hesabından yanıt verdi. Ünlü şarkıcı, "Bu F.Tezcan ve T.Kazaz gibi misyonerlerin; şeytan Kemalistler, Allahsızlar vs. gibi hakaretlerle vatanı bölmeye çalışan diğer unsurlardan hiçbir farkları yoktur. KINIYORUM. Burası Türkiye Cumhuriyeti, Arabistan değil! M.K. Atatürk ilkeleriyle ayaktadır. Yallah derler adama." ifadelerini kullandı.

Kazaz, hafta sonu katıldığı bir yayında Mustafa Kemal Atatürk’ün adından yola çıkarak, “Sahi neden Mustafacı yok?” şeklindeki ifadeleri nedeniyle kendisini eleştirenler hakkında "Benim Allah’tan korkmam gerekirken Allahsızlardan mı korkacağım?” demişti.

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