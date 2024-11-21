Gökhan Özbek gözaltına alındı
23 Derece isimli sosyal medya hesabı üzerinden haber paylaşımları yapan Gökhan Özbek gözaltına alındı.
23 Derece isimli sosyal medya hesabının sahibi Gökhan Özbek, gözaltına alındığını X hesabından duyurdu.
Sahibi olduğu sosyal medya hesaplarında haber içerikli paylaşımları ile bilinen Özbek'in gözaltı nedeni henüz bilinmiyor.
AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI
Özbek'in avukatı Gizay Dulkadir de, "Bu durumu 3. kez yaşıyoruz. Tam 3 seferdir, gün içinde gözaltı için Gökhan Özbek’in evine gidiliyor. Dolayısıyla Gökhan Özbek evde olmuyor ve evine gidip gözaltına alınıyor. Savcılığın Müvekkilimin kaçma şüphesi olmadığını anlaması için aynı filmi kaç kez izlemesi gerekiyor?" paylaşımında bulundu.