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        Haberler Gündem Gökhan Özbek gözaltına alındı - Gökhan Özbek kimdir, neden gözaltına alındı, son durum nedir?

        Gökhan Özbek gözaltına alındı

        23 Derece isimli sosyal medya hesabı üzerinden haber paylaşımları yapan Gökhan Özbek gözaltına alındı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2024 - 11:28 Güncelleme: 21.11.2024 - 12:42
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        Gökhan Özbek gözaltına alındı
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        23 Derece isimli sosyal medya hesabının sahibi Gökhan Özbek, gözaltına alındığını X hesabından duyurdu.

        Sahibi olduğu sosyal medya hesaplarında haber içerikli paylaşımları ile bilinen Özbek'in gözaltı nedeni henüz bilinmiyor.

        AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

        Özbek'in avukatı Gizay Dulkadir de, "Bu durumu 3. kez yaşıyoruz. Tam 3 seferdir, gün içinde gözaltı için Gökhan Özbek’in evine gidiliyor. Dolayısıyla Gökhan Özbek evde olmuyor ve evine gidip gözaltına alınıyor. Savcılığın Müvekkilimin kaçma şüphesi olmadığını anlaması için aynı filmi kaç kez izlemesi gerekiyor?" paylaşımında bulundu.

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