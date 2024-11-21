Gökhan Özbek gözaltına alındı

23 Derece isimli sosyal medya hesabının sahibi Gökhan Özbek, gözaltına alındığını X hesabından duyurdu.

Gözaltına alınıyorum.



Kalın sağlıcakla… — Gökhan ÖZBEK (@gokhanozbek) November 21, 2024

REKLAM advertisement1

Sahibi olduğu sosyal medya hesaplarında haber içerikli paylaşımları ile bilinen Özbek'in gözaltı nedeni henüz bilinmiyor.

AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

Özbek'in avukatı Gizay Dulkadir de, "Bu durumu 3. kez yaşıyoruz. Tam 3 seferdir, gün içinde gözaltı için Gökhan Özbek’in evine gidiliyor. Dolayısıyla Gökhan Özbek evde olmuyor ve evine gidip gözaltına alınıyor. Savcılığın Müvekkilimin kaçma şüphesi olmadığını anlaması için aynı filmi kaç kez izlemesi gerekiyor?" paylaşımında bulundu.