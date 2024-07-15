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        Haberler Magazin Gökhan Keser'den Çiğdem Batur'a: İyi ki doğdun sevgilim - Magazin haberleri

        Gökhan Keser'den Çiğdem Batur'a: İyi ki doğdun sevgilim

        Gökhan Keser, oyuncu sevgilisi Çiğdem Batur'un doğum gününü sosyal medyadan kutladı. Batur, sevgilisine duygusal bir mesajla yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2024 - 11:02 Güncelleme: 15.07.2024 - 11:02
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          Şarkıcı Gökhan Keser, oyuncu sevgilisi Çiğdem Batur’un 42'nci doğum gününü sosyal medyadan kutladı.

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          Ünlü şarkıcı, Çiğdem Batur ile çekilen renkli karelerini; "İyi ki doğdun sevgilim. Seni çok seviyorum" notuyla paylaştı.

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          Çiğdem Batur'da sevgilisinin paylaştığı fotoğraflara ve mesaja kayıtsız kalmadı.

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          Ünlü oyuncu; "Bu hayatta başıma ve kalbime gelen en güzel şeysin. Bundan sonrası çok daha güzel. Seni çok seviyorum" yorumunu yaptı.

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