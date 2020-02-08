08 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta tecrübeli futbolcu Gökhan Gönül, kazandıkları için mutlu olduklarını ve öz güvenlerinin yükseldiğini söyledi.
Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gökhan Gönül, "Kazandığımız için mutluyuz. 2 haftadır her şey güzel gidiyor. Önümüzde çok önemli 2 maç var, Başakşehir ve Trabzonspor maçları. Bu maçları da kayıpsız şekilde devam edersek lig çok farklı geçebilir, inşallah da öyle olur." diye konuştu.
Gaziantep FK'li futbolcu Kenan Özer'in penaltı olduğunu iddia ettiği pozisyonla ilgili konuşan deneyimli futbolcu şunları aktardı:
"Ben sarı kart gördüğüm pozisyonu anlamadım. Dokunduğumu düşünmüyorum, izlemedim de. Belki izleyenler, sarı kart diyebilir. Penaltı pozisyonuyla ilgili tabii ki hakeme gidip 'Pozisyon penaltı' demedim. Ama Kenan 'Abi dördüncü sarı kartımı görüyorum, kendimi yere atmadım' dedi. Ben de hakeme 'Hocam oyuncu kendisini yere atmamış olabilir, isterseniz bir kontrol edin' dedim. Çünkü kendimden emin değildim o pozisyonda. Tam yere düşerken bir şeyler olabiliyor. Ben sonradan oyuna başlayacakken hakem başlamama izin vermedi, durdurdu. Herhalde VAR'da kontrol edildi ki, sonradan başlamamı istedi. İki pozisyonla ilgili düşüncem bu şekilde."
Her şeyin iki haftadır güzel gittiğini söyleyen Gökhan Gönül, "Bence futbolun en önemli parçalarından birisi futbolcunun sahadaki öz güveni. Bu da farklı oyuncuların oynaması, teknik, taktikten ziyade, maç kazandıkça olan bir şey. Sahada bazen öz güven kaybı yaşadığınızda atmak istediğiniz pasları atamıyorsunuz. Ama öz güven olduğu zaman herkes sınırlarını zorlamaya çalışıyor. Bu da başarılı getiriyor. İki haftadır her şey güzel gidiyor ve inşallah böyle devam eder." ifadelerini kullandı.
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