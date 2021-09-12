Gökhan Çıra'yı kızdıran yorum

"ÇILDIRACAĞIM"

Selin Ciğerci, ayrıca konuyla ilgili şunları söylemişti:

Herkes bir kendi kapısının önünü süpürsün. Varsa bir hatam bile ben Allah'tan af diledim. İnsanlar bana 'Yazıklar olsun' diye mesajlar atıyor. Allah herkesin gönlüne göre versin. Lütfen bana iftira atmayın. Vallahi şoktayım, psikolojim bozuldu. Çıldıracağım valla.

Gökhan yukarıda uyuyor. Bana gelen mesajları görseniz, inanamazsınız. Daha güçlü geleceğim. Akan gözyaşımın hesabını soracağım. Kaba kuvvetle değil, hukukla. Ah ediyorum, ömrüm boyuncu bu kurgunun, planın başında kim varsa. Allah yukarıda...