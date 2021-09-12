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Gökhan Çıra'yı kızdıran yorum: Selin Ciğerci'nin parasıyla hava atıyorsun! - Magazin haberleri

Gökhan Çıra'yı kızdıran yorum

2019 yılında nikah masasına oturan Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra, iki gün önce sürpriz bir şekilde boşanmıştı. Ayrılık sonrası sosyal medya hesabından 3.5 milyon TL'lik lüks otomobili ile poz veren Çıra, bir takipçisinin "Selin'in parasıyla aldığın arabayla hava mı atıyorsun?" yorumuna kayıtsız kalmadı

12.09.2021 - 14:59 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • 2019'da dünyaevine giren sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve futbolcu Gökhan Çıra, iki gün önce Beykoz Adliyesi'nde anlaşmalı olarak evliliklerini sonlandırmıştı.

    Ciğerci, çıkışta gazetecilerin sorularına, "Herkes için hayırlı olsun." şeklinde yanıt vermişti. Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra, ardından farklı araçlara binerek, adliyeden ayrılmıştı.

  • "GÖRDÜĞÜN O, BİLDİĞİN DEĞİL!"

    Önceki gün 3.5 milyon TL'lik lüks otomobiliyle verdiği pozu yayınlayan Çıra'nın paylaşımına sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Gökhan Çıra, bir takipçisinin, "Selin’in parasıyla aldığın arabayla hava mı atıyorsun?" şeklindeki yorumuna kayıtsız kalmadı. Çıra, sosyal medya kullanıcısına, "Gördüğün o, bildiğin değil!" yanıtını verdi.

  • "BU İLİŞKİYİ DEVAM ETTİRMEYİ BAŞARAMADIK"

    İkili, duruşma sonrası konuyla ilgili yaptıkları ortak açıklamada ise şu ifadeleri kullanmıştı:

    Biz birbirimizi çok sevdik, çok da çabaladık ama ne yazık ki bu ilişkiyi devam ettirmeyi başaramadık. Zaman ne gösterir bilemeyiz ancak kısaca şunu söyleyebiliriz ki biz aynen başladığımız gibi birbirimize sevgimizi ve saygımızı koruyarak ayrıldık. Özelimize, hayatımıza, değerlerimize saygı gösteren herkese teşekkür ederiz...

  • "İHANET" İDDİASI

    Geçtiğimiz sene de Selin Ciğerci ve futbolcu eşi Gökhan Çıra'nın ihanet gerekçesiyle boşanacağı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Ciğerci'nin, sunucu Melisa Emirbayer ile eşinin ilişkisini öğrenince; genç kadının evine bıçakla gidip, yüzüne kezzap atmakla tehdit edip, şiddet uyguladığını öne sürülmüştü.

  • "İFTİRA ATIYORLAR"

    Ciğerci, "Kimseyle uğraşmadım ben. İftira atıyorlar. Biri çıkıyor 'Anne olamayacaksın' diyor, biri 'Cinsiyet değiştirdin' diyor. Biri de 'Aldatılması normal' deyip, yerden yere vuruyor. Ben ne yapmışım ya! Herkes kendi ahlakına, geçmişine baksın!" demişti.

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