Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Gökçeada-Kabatepe hattında bazı feribot seferleri iptal edildi | Son dakika haberleri

        Gökçeada-Kabatepe hattında bazı feribot seferleri iptal edildi

        Kuzey Ege'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında bugün yapılması planlanan feribot seferlerinin bazıları iptal edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 23:37 Güncelleme: 17.11.2025 - 00:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bazı feribot seferleri iptal edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada hattında olumsuz hava koşullarından dolayı Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 09.00 ve 14.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye ise saat 07.00 ve 12.00 seferlerinin yapılacağı, Kabatepe'den saat 13.00, 17.00 ve 21.00, Gökçeada'dan da saat 11.00, 15.00 ve 19.00 seferlerinin iptal edildiği belirtildi.

        Geyikli-Bozcaada hattında ise Bozcaada'dan 18.00'de yapılacak seferin 17.00'de, Geyikli'den 19.00'da yapılacak seferin ise 18.00'de gerçekleştirileceği kaydedildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin 8 şüpheli adliyeye sevk edilecek
        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin 8 şüpheli adliyeye sevk edilecek
        Başsavcılıktan 'bahis' soruşturması için açıklama!
        Başsavcılıktan 'bahis' soruşturması için açıklama!
        Adalet Bakanlığı'ndan Şule Çet davasına ilişkin açıklama
        Adalet Bakanlığı'ndan Şule Çet davasına ilişkin açıklama
        Osimhen hayat hikayesini anlattı!
        Osimhen hayat hikayesini anlattı!
        "İzmir'de su kesintileri 2026'da da sürebilir"
        "İzmir'de su kesintileri 2026'da da sürebilir"
        Ara tatil dönüşü trafik yoğunluğu
        Ara tatil dönüşü trafik yoğunluğu
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        Hakan Çalhanoğlu İspanya maçında yok!
        Hakan Çalhanoğlu İspanya maçında yok!
        İngiltere'de mülteciler için yeni planı açıklayacak
        İngiltere'de mülteciler için yeni planı açıklayacak
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        "Milli Takım büyük bir adım attı"
        "Milli Takım büyük bir adım attı"
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Akciğer kanserinde çevresel faktörlerin etkisi artıyor
        Akciğer kanserinde çevresel faktörlerin etkisi artıyor
        Dünyayı şaşırtan Danimarka geleneği
        Dünyayı şaşırtan Danimarka geleneği
        F-16'nın sığdığı demiryolu tünelleri
        F-16'nın sığdığı demiryolu tünelleri
        Muazzez Abacı'ya veda
        Muazzez Abacı'ya veda
        Büyük Adım 80 yaşında
        Büyük Adım 80 yaşında
        Panayırların değişmeyen özü
        Panayırların değişmeyen özü
        Habertürk Anasayfa