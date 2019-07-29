29 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünyanın ilk "Cittaslow adası" unvanına sahip ve 297 kilometrekarelik yüzölçümüyle ülkenin en büyük adası konumundaki Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, bir deniz tavşanı türü olan "Aplysia depilans", dalgıçlarca görüntülendi.
AA'nın haberine göre doğal ve kültürel güzelliklerinin yanı sıra turizmiyle de adını duyuran Gökçeada'da bir dalış merkezi yöneticisi olan Selim Konya, İstanbul Üniversitesinin yetkilileriyle birlikte bilimsel çalışma yapmak ve tür araştırmalarında bulunmak üzere gittikleri Kaleköy Limanı'na 12 mil açıkta ve 26 metre derinlikte, Şeytan Kale Bangosu olarak anılan bölgede bir deniz tavşanı türü olan aplysia depilansı su altında görüntülediklerini söyledi.
Rahatsız edildiğinde mor renkte bir sıvı salgılayan deniz canlısını görüntüleyen Konya, ilk defa böyle bir şeye tanık olduğunu ve şaşırdığını ifade etti.
Bunun bir deniz tavşanı olduğunu bildiğini ancak ilk kez gördüğünü anlatan Konya, "Biz bunu bir dalış için gittiğimiz noktada gördük. Çok canlı çok güzel bir nokta. 4 tane deniz tavşanının bir araya gelme durumu vardı. Esasında enteresan bir görüntüydü. Çok fazla bu canlıyı ikili, üçlü, dörtlü şekilde görmüyoruz. Genellikle dalıcılar tek olarak görüyorlar. Bu da enteresan bir durumdu" dedi.
Yaşanan olayın 26 metrelik bir derinlikte gerçekleştiğini dile getiren Konya, "Ben onu biraz uzaktan gördüm. Ben onu tek gördüğümü zannettim. Ne kadar büyük olduğunu gördüm ama öyle değilmiş. 4 canlının bir arada olduğunu fark ettim. Sonra tabi bizi görünce dağıldılar. Her biri bir tarafa gitmeye başladılar. Ama enteresan bir şeydi. İlk defa böyle bir şeye tanık olmuştum. Şaşırdım yani. Diğer dalıcılar da şaşırmıştı" diye konuştu.
"DÖRT FARKLI TÜRLE DENİZLERİMİZDE YAŞARLAR"
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sezginer Tunçer ise bu canlıların okyanus ve derin deniz dip canlıları olduğunu belirtti.
Çanakkale Boğazı ve Gökçeada kıyılarında üreme davranışı sergilediklerine dikkati çeken Tunçer, şunları kaydetti:
"Deniz tavşanları olarak bilinen canlılar, okyanus ve denizlerin birer dip canlılarındandır. Özellikle yaz aylarında mayıs ayından itibaren kıyı sularında Çanakkale Boğazı'nda ve Gökçeada kıyılarında üreme davranışı sergilerler. Video çekimlerinde görülen türün Latince olarak ismi aplysia depilanstır. Bol oksijenli yerler de bulunurlar. Aynı cinsten 4 farklı türle denizlerimizde yaşarlar. Biyolojik çeşitlilik için önemli deniz canlılarındadır. Yüzey ve derin denizlere adaptasyon gösterebilirler. Özellikle videodaki tür, tıpkı mürekkep balıklarında olduğu gibi rahatsız edildiklerinde mor renkte mürekkep salar. Su altı dalıcılarının ve gözlem yapan amatörlerin, izledikleri, fotoğraf ve video çektikleri su altı zenginliklerindendir. Zararsızdırlar ve gelecek nesiller için onları korumak bizim görevlerimiz arasındadır."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!