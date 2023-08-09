Gökçe'nin Hayrabolu konseri de iptal edildi 

Gökçe, iki gün içinde iki ayrı ilçede konsere çıkmaya hazırlanıyordu. Ne var ki iki ilçenin belediye başkanları konserleri iptal etti.

Gökçe; önce Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Termal Turizm Festivali çerçevesinde sahneye çıkacaktı. Ne var ki LGBTİ+'ye destek verdiği gerekçesiyle konseri ilçenin belediye başkanı Mustafa Çöl tarafından iptal edildi.

İsteyen istediğini sever, aşk aşktır, love is love. #OnurHaftası — gökçe (@gokcedi) June 27, 2021

Gökçe'nin 2021'deki paylaşımı bu şekildeydi.

Mustafa Çöl, yaptığı açıklamada "Sandıklı'mızın ve Aziz Milletimizin dikkatine! 11 Ağustos 2023'te planladığımız organizasyon, bizzat yaptığım incelemeler neticesinde davetli sanatçının LGBTİ+ desteği içeren ve Sn. Cumhurbaşkanımıza karşı iftiraya varan paylaşımları nedeniyle iptal edilmiştir. Her zaman dediğimiz gibi, biz bu ülkenin evladıyız. Ne Sn. Cumhurbaşkanımıza ne de kutsal değerlerimize zarar veren hiç kimseyi kabul etmedik, etmeyiz. Bırakın bu içerikleri paylaşanların Sandıklı'da sahneye çıkmasını, ilçemiz sınırlarından giremez! Aziz milletimize arz ederim" dedi.

Sandıklı'mızın ve Aziz Milletimizin dikkatine;



11 Ağustos 2023'de planladığımız organizasyon, bizzat yaptığım incelemeler neticesinde davetli sanatçının LGBT desteği içeren ve Sn. Cumhurbaşkımıza karşı iftiraya varan paylaşımları nedeniyle iptal edilmiştir.



Her zaman dediğimiz… pic.twitter.com/7GDvbVGuv1 — Dr. Mustafa ÇÖL (@mustafacol_) July 31, 2023

Gökçe, Sandıklı'dan bir gün sonra Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde 31'inci Ayçiçeği Festivali'nde 12 Ağustos'ta sahneye çıkacaktı. Ancak ilçenin belediye başkanı Dr. Osman İnan da Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl gibi LGBTİ+'ye destek verdiği gerekçesiyle Gökçe'nin konserinin iptal edildiğini açıkladı.