"EVLİLİK TEKLİFİ BANA SÜRPRİZ OLDU"

Çok özel bir evlilik teklifi aldığını ifade eden Bahadır, "Evet, her şey gönlüme göre oldu ancak adı üstünde; 'özel'... 14 Şubat Sevgililer Günü'de sette çalışıyordum. Tabii ki bana da sürpriz oldu." açıklamasını yaptı.