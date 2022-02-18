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Gökçe Bahadır'ın düğün tarihi belli oldu!

Önceki gün Bebek'te objektiflere yansıyan Gökçe Bahadır, sevgilisi Emir Ersoy ile nikah masasına oturacağını açıkladı. Düğün tarihlerinin belli olduğunu ifade eden ünlü oyuncu, yoğun iş temposu nedeniyle gelinliğinin henüz hazır olmadığını dile getirdi

18.02.2022 - 11:45 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Sezen Aksu'nun albüm çalışmasında birlikte yer aldığı Emir Ersoy ile yakın zamanda evlenecek olan Gökçe Bahadır, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Kuaförden çıkarken objektiflere yansıyan Bahadır, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

  • DÜĞÜN TARİHİNİ AÇIKLADI

    Özel hayatıyla alakalı konuşan Gökçe Bahadır, "Evet arkadaşlar, 25 Şubat'ta düğünümüz var. Hazırlıklar var, çok heyecanlıyız. Malum işler güçler de var. Yoğun bir koşturma içine girdim." dedi.

  • "EVLİLİK TEKLİFİ BANA SÜRPRİZ OLDU"

    Çok özel bir evlilik teklifi aldığını ifade eden Bahadır, "Evet, her şey gönlüme göre oldu ancak adı üstünde; 'özel'... 14 Şubat Sevgililer Günü'de sette çalışıyordum. Tabii ki bana da sürpriz oldu." açıklamasını yaptı.

  • "HALA GELİNLİĞİM HAZIR DEĞİL"

    İş yoğunluğu sebebiyle henüz gelinliğinin bile hazır olmadığını belirten ünlü oyuncu, "Arkadaşlar gelinliğim bile hazır değil. Hala yemek arasında gelinlik bakıyorum. İnşallah beğendiğim bir şeyi giyeceğim." şeklinde konuştu.

  • "BENİM DE DOKUNUŞLARIM OLACAK"

    Ayrıca geçtiğimiz günlerde bir takı firmasının reklam yüzü olan Gökçe Bahadır'a, özel tasarım takılar hediye edileceği konuşuluyordu. Konuyu doğrulayan Bahadır, "Evet, öyle bir durum var. Takılarda benim de dokunuşlarım olacak." dedi.

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