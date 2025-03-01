Gökçe Bahadır: Evlilik, aşkı öldürmez

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Gökçe Bahadır, reklam yüzü olduğu markanın lansmanında gazeteciler ile bir araya geldi. Oyuncu; "Ehlikeyf adlı okuma tiyatrosunun yapımcılığını yapıyorum, güzel ve keyifli gidiyor, güzel bir tecrübe oluyor benim için" dedi.

Gazetecilerin, "Yer aldığınız her projede çok başarılı oldunuz. Bu durum sizde stres yaratıyor mu?" sorusuna karşılık; "Stres yaratmıyor, proje seçimlerimde kendi mutlu olacağım ve kendi seveceğim bir iş olmasına dikkat ediyorum, genellikle kalbimin sesini dinliyorum" ifadelerini kullandı.

2022'de Emir Ersoy ile evlenen Gökçe Bahadır, geçtiğimiz günlerde evliliklerinin yıldönümünü romantik bir paylaşımla kutlamıştı. Oyuncu, "Çok güzel geçen bir 3 yıl oldu, her şey harika gidiyor, çok şükür diyelim" dedi.

Göçke Bahadır, gazetecilerin, "Sizce evlilik aşkı öldürüyor mu?" sorusuna; "Ben öyle olduğunu düşünmüyorum, çoğu kişinin dile getirdiği bir durum ama kişisine ve ilişkisine göre değişir. Herkesin kendi içinde ilişkiyi neye dönüştürdüğü ve nasıl yaşadığıyla alakalı bir durum" şeklinde cevapladı.

"KENDİ HALİMDEYİM"

Oyuncu, "İş dışında Gökçe Bahadır neler yapıyor, günleri nasıl geçiyor?" sorusuna, "Genellikle sakin bir şekilde yaşamayı seviyorum, kendi halimdeyim. Sevdiklerimle birlikte vakit geçirmeyi çok seviyorum" yanıtını verdi.