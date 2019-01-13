13 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İklim değişikliğine bağlı nedenlerle Okyanuslardan denizlerimize gelen zehirli aslan balığı bugün Gökova Körfezi'nde görüldü. Muğla'nın Bodrum ilçesinden dalış yapmak için Gökova Körfezi'ne giden Avukat Göray Karadut, Ören açıklarında yaptığı dalış sırasında çevresinde 3 adet aslan balığı gördü. Karadut, emin olmak için balıklardan bir tanesini avlayarak karaya çıktı.
DHA'nın haberine göre, 30 yıldır dalış yaptığı bölgede ilk kez aslan balığı ile karşılaşan Karadut, o anları şöyle anlattı: "30 yıldır daldığım Gökova Körfezinde ilk kez aslan balığı ile karşılaştım. Son derece tehlikeli olan bu türün denizlerimize gelmesi büyük bir tehlike arz ediyor. Ören açıklarında daldığım sırada çevremde 3 tane aslan balığı fark ettim ve birini emin olmak için avladım. Üç balıkta aynı bölgedeydi ve bir aslan balığı yavrularıyla birlikte tüm bölgeyi istila edebilir. Bu tür sürü halinde değil, birbirlerinden mesafeli ilerleyerek gittikleri bölgeyi istila ediyorlar."
TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Uluslararası Doğa Koruma Birliği (UICN),aslan balığı ile ilgili tehlikeye dikkat çekerek, zehirli dikenleri nedeniyle yırtıcı balıkları kendinden uzak tutan aslan balıklarının küçük balık kolonilerini yok eden saldırgan bir balık olduğunu ve Doğu Akdeniz'de hızla azalan balık stoklarının çoğalmayı sürdüren aslan balıkları ile daha da etkilenerek tamamen tükenebileceği açıklamasında bulunmuştu.
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