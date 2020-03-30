Gök taşı kelimesi ne demek, nasıl yazılır? TDK sözlüğüne göre; göktaşı mı, gök taşı mı doğru? Pek çok kişi imla kuralları arasında bu soruyu merak ediyor.

GÖK TAŞI SÖZCÜĞÜNÜN DOĞRU YAZILIŞI

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, gök taşı şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "göktaşı" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "gök taşı"dır.

GÖK TAŞI NEDİR? SÖZLÜK ANLAMI NE DEMEK?

TDK sözlüğüne göre gök taşı kelimesi, "Gezegenlerin arasında hareket eden, tümüyle gaz durumuna geçmeden yeryüzüne ulaşan katı cisim, hava taşı, şimşek taşı, uzay taşı, meteor, meteor taşı, meteorit" anlamına gelmektedir.